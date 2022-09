La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. 2 vittorie e 4 pareggi in campionato, a cui bisogna aggiungere la sconfitta nella prima giornata di Champions League contro il Paris Saint Germain. Di certo le problematiche principali riguardano il gioco, con una squadra che non sembra riuscire a costruire azioni da gol e con gran parte di queste che dipendono da giocate individuali. Di certo l'ultimo match contro la Salernitana è stato condizionato da un evidente errore della Var e dell'arbitro che ha decretato fuorigioco di Bonucci non convalidando il gol di Milik.

Un inizio di stagione in cui sono pesate anche le assenze dei migliori giocatori della rosa, su tutti Di Maria, Pogba e Chiesa. L'argentino potrebbe giocare contro il Benfica, per il francese bisogna aspettare ottobre o inizio novembre anche se secondo Allegri sarà in forma ideale a gennaio. Arrivano notizie importanti anche sul centrocampista, il suo recupero prosegue, come dichiarato dal toscano Chiesa si sta allenando sul campo ma da solo. Segnale importante che potrebbe significare un rientro del giocatore ad inizio novembre. Massimiliano Allegri potrebbe fargli raccogliere un po' di minutaggio anche se la forma ideale dovrebbe raggiungerla a gennaio.

Il giocatore Chiesa potrebbe rientrare a inizio novembre

Secondo le ultime notizie che arrivano da Torino il rientro di Chiesa sarebbe previsto ad inizio novembre. Il centrocampista si sta allenando sul campo da solo, segnale che conferma che ci sono miglioramenti importanti. Potrebbe ritornare disponibile per l'ultima giornata del girone di Champions League contro il Paris Saint Germain prevista il 2 novembre o eventualmente contro l'Inter il 6 novembre.

Gli altri match prima della pausa del mondiale saranno contro il Verona il 10 novembre e contro la Lazio il 13 novembre. Di certo a gennaio avremmo una Juventus molto più competitiva rispetto a quella della prima parte di stagione, con il recupero non solo di Chiesa ma anche di Pogba. La società bianconera potrebbe anche decidere di attingere sul mercato cercando di rinforzare soprattutto la difesa.

Si parla del possibile arrivo di un difensore centrale di piede sinistro e di un terzino, considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio. Si valutano Igor della Fiorentina ed Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Come terzino invece potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo del Benfica, che già in questo inizio di stagione sta dimostrando la sua bravura nella società portoghese.