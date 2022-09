La Juventus vuole lasciarsi immediatamente alle spalle le polemiche dopo la partita contro la Salernitana e si proietta subito sul prossimo impegno europeo di mercoledì 14 settembre: i bianconeri, già questa mattina 12 settembre, sono tornati alla Continassa per preparare la partita contro il Benfica.

La Juve, però, nel match di Champions League dovrà fare a meno di molti giocatori. In particolare mancheranno Paul Pogba, Wojciech Szczesny, Federico Chiesa e Kaio Jorge. Dovrebbero inoltre essere assenti anche Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre le buone notizie arrivano da Angel Di Maria che viaggia verso il rientro.

Di Maria parzialmente in gruppo

Questa mattina 12 settembre, Angel Di Maria si è allenato sia in solitaria che in gruppo. Per questo motivo è possibile che El Fideo sia a disposizione della Juventus per la gara contro il Benfica. Di Maria dovrebbe essere convocato e poi Massimiliano Allegri deciderà se farlo giocare dal primo minuto o meno.

Chi quasi certamente sarà titolare contro il Benfica è Arkadiusz Milik - anche perché dopo essersi visto annullare il gol contro la Salernitana è stato espulso (e nonostante la rete non sia stata convalidata la squalifica resterà): perciò il numero 14 juventino salterà la gara contro il Monza.

Per quanto riguarda il resto della formazione ci sono ancora diversi dubbi, a cominciare dal modulo.

Anche se è possibile che con la titolarità di Milik si vada verso un attacco a due con il polacco e Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda le scelte a centrocampo non ci saranno molte alternative, anche perché probabilmente mancheranno sia Manuel Locatelli che Adrien Rabiot. Quest'ultimo si è fermato a poche ore dalla sfida contro la Salernitana per un problema al soleo e non sembra in grado di recuperare per il match di Champions League.

Dunque, in mezzo al campo è possibile che si rivedano Leandro Paredes, Fabio Miretti e uno fra Weston McKennie e Nicolò Fagioli.

Il programma della vigilia

La Juventus, domani mattina 13 settembre, si allenerà al mattino alle ore 11:30. La seduta dei bianconeri per il primo quarto d'ora sarà aperta ai media, poi la sessione proseguirà a porte chiuse e Massimiliano Allegri farà tutte le prove tattiche.

Dopo l'allenamento, il tecnico livornese si sposterà all'Allianz Stadium per parlare in conferenza stampa. Insieme a lui ci sarà un giocatore bianconero, del quale ancora non si conosce il nome.