La Juventus è attesa nelle prossime settimane da diverse partite importanti fra campionato e Champions League, dopo un inizio di stagione deludente sul piano dei risultati.

In questi giorni, quindi, mister Massimiliano Allegri sta lavorando sul carattere e la mentalità della squadra, con i giocatori più esperti che stanno cercando di far crescere i tanti giovani della rosa bianconera. Da Bonucci a Alex Sandro, fino ad arrivare a Danilo, sono tanti i giocatori che possono rappresentare un modello importante per la rosa bianconera.

A tal proposito Danilo, arrivato nel 2019 a Torino, ormai è diventato un punto di riferimento dello spogliatoio bianconero.

Per questo la Juventus starebbe valutando un suo prolungamento di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società sarebbe pronta ad aggiungere uno o due anni in più all'intesa contrattuale con un ingaggio minore. Si parla di circa 3 milioni di euro netti a stagione come offerta della società bianconera, rispetto ai 4 milioni di euro netti che guadagna attualmente.

Il difensore Danilo potrebbe prolungare fino a giugno 2025 con opzione per il 2026

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a offrire un prolungamento di contratto a Danilo fino a giugno 2025 con opzione per la stagione successiva. Il brasiliano attualmente è in scadenza a giugno 2024 e guadagna circa 4 milioni di euro a stagione.

La Juventus gliene offrirebbe circa 3 milioni di euro, andando a risparmiare 1 milione di euro a stagione, ma garantendosi la qualità e l'esperienza del brasiliano per altre due stagioni.

Alla lunga Danilo potrebbe diventare il punto di riferimento della difesa bianconera, se consideriamo che Bonucci è in scadenza di contratto a giugno 2024.

Anche in questa stagione il brasiliano sta dimostrando tutta la sua duttilità con Allegri che lo ha schierato non solo come terzino destro, ma anche centrale di sinistra nella difesa a quattro: un ruolo che ha dimostrato di poter fare molto bene avendo posizione, forza, qualità. D'altronde non è un caso che sia un punto riferimento della nazionale brasiliana e sarà un titolare al mondiale in Qatar con la rappresentativa allenata dal commissario tecnico Tite.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero a giugno. Ce ne sono quattro che vanno in scadenza nel 2023: Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot.

Di questi paiono avere le maggiori possibilità di prolungare l'intesa contrattuale con la società bianconera l'argentino e il francese, in quanto sono stimati molti dal tecnico Allegri.