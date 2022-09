La Juventus è attesa da settimane importanti fra campionato e Champions League. L'inizio di stagione è stato deludente, condizionato da diversi infortuni, oltre al fatto che Allegri non è riuscito ancora a migliorare l'impostazione di gioco. L'arrivo di Paredes in questo sarà molto utile, ma probabilmente la rosa bianconera ha bisogno di altri rinforzi.

Per questo, a gennaio, la società bianconera potrebbe attingere con decisione al mercato, magari cercando di valutare dei giocatori dal prezzo vantaggioso.

Una delle esigenze principali della Juventus non è solo l'acquisto di un terzino come sostituto alla lunga di Alex Sandro, ma anche di avere un difensore centrale che sia particolarmente abile con il piede sinistro.

Attualmente in rosa non ci sono giocatori di questo tipo, Allegri ha adattato Danilo, ma ovviamente non è il suo ruolo.

Pertanto la società bianconera starebbe valutando diversi profili per la difesa, uno su tutti è Gabriel dell'Arsenal. Il brasiliano piace molto, ma il suo prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro non agevola il suo trasferimento a Torino. Per questo la società bianconera, a gennaio, potrebbe decidere di acquistare Igor della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno e valutato circa 10 milioni di euro. Ha più o meno lo stesso prezzo di mercato il francese Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, che nel recente Calciomercato estivo era parso vicino al trasferimento al Milan.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche all'acquisto di un terzino sinistro che, nella prossima stagione, possa sostituire Alex Sandro. Piacerebbe in particolare Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.

Per quanto riguarda il centrocampo i bianconeri valutano diversi giocatori in scadenza di contratto a fine stagione, come Kanté del Chelsea, Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa.