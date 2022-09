La Juventus è attesa da settimane impegnative da qui alla pausa per il mondiale. L'obiettivo dichiarato di Massimiliano Allegri è sempre stato quello di rimanere competitivi ed in lotta per vincere nella seconda parte della stagione, sia in campionato che in Champions League. Non sarà facile qualificarsi agli ottavi di finale considerando le rivali dei bianconeri, ovvero Paris Saint Germain, Benfica e Maccabi Haifa. Il toscano ha sempre dichiarato che la Juventus si gioca il secondo posto del girone con i portoghesi. Di certo la rosa bianconera ha mostrato in questo inizio di stagione delle problematiche evidenti soprattutto in difesa, dove mancherebbe non solo un centrale di sinistra ma anche un terzino.

Anche a centrocampo in attesa del rientro di Pogba i vari McKennie e Locatelli non ha fornito prestazioni ideali. E' arrivato Paredes, che ha migliorato il gioco della squadra. L'argentino è stato sempre il primo nome, come alternativa invece fino a qualche giorno fa si era parlato di Douglas Luiz, brasiliano dell'Aston Villa in scadenza di contratto a giugno. Il classe 1998 non prolungherà il contratto con gli inglesi ma secondo le ultime notizie di mercato dovrebbe rimanere nel campionato in cui attualmente gioca. Ci sarebbe il Liverpool su di lui, alla ricerca di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse del Milan, piace anche alla Juventus ma difficilmente arriverà essendo extracomunitario.

Dovrebbe prima uscirne uno per lasciare spazio al centrocampista.

Alla fine però è arrivato l'argentino, con il giocatore che è rimasto all'Aston Villa. E' in scadenza di contratto e già a gennaio potrebbe lasciare la società inglese. Difficile possa arrivare alla Juventus perché i bianconeri hanno già Paredes, si parla invece anche di un interesse del Milan, che cerca un giocatore bravo non solo nell'impostazione di gioco ma anche a garantire quantità.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di acquistare a gennaio un centrale ed un terzino. A tal riguardo piacciono diversi giocatori in scadenza di contratto nel 2023. Fra questi troviamo Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica. A proposito dello spagnolo i portoghese sarebbero pronti ad offrirgli un prolungamento di contratto. Il giocatore però vorrebbe circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più un bonus alla firma della nuova intesa contrattuale con il Benfica.