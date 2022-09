La Juventus è attesa da settimane importanti da qui alla pausa dei mondiali, prevista fra novembre e dicembre. Successivamente la società bianconera potrà lavorare in maniera importante anche sul mercato di gennaio, considerando che c'è l'esigenza di migliorare la rosa soprattutto in difesa. Mancherebbe un centrale di sinistra che possa integrarsi con i vari Bonucci, Bremer, Rugani e Gatti, oltre all'acquisto di un terzino sinistro. Come è noto Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

L'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione non agevola una sua conferma, per questo la Juventus già a gennaio potrebbe decidere di rinforzare il ruolo di terzino sinistro acquistando un giocatore importante. D'altronde Luca Pellegrini, trasferitosi in prestito all'Eintracht Francoforte nel recente Calciomercato estivo, non è stato sostituito ed un eventuale arrivo di un terzino sinistro sarebbe utile anche per dare un'alternativa ad Alex Sandro. Secondo le ultime notizie di mercato il preferito sarebbe Alejandro Grimaldo, già ammirato dalla Juventus nel girone di Champions League con il Benfica. In scadenza di contratto a giugno, potrebbe arrivare a gennaio a prezzo vantaggioso. La società bianconera potrebbe offrirgli un contratto per tre stagioni.

Il giocatore Grimaldo potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Alejandro Grimaldo a gennaio. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposto per una suo prolungamento di contratto con la società portoghese.

C'è il rischio per il Benfica di perderlo a parametro zero a giugno, per questo potrebbe valutare una cessione anticipata già a gennaio. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Sarebbe un rinforzo importante perché garantirebbe qualità e assist ai suoi compagni come dimostrato in queste stagioni nel Benfica.

Deve migliorare in fase difensiva ma di certo in un eventuale 4-4-2 o 4-2-3-1 con Kostic centrocampista andrebbe a formare una fascia sinistra di notevole qualità. Grimaldo ha dimostrato anche bravura nel segnare gol, basti pensare al 2 a 0 contro il Maccabi Haifa nella prima giornata del girone di Champions League. Oltre ad aver fornito un assist per il gol del 1 a 0 ha segnato con un tiro davvero bello il 2 a 0.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta acquisti anche per il ruolo di centrale di sinistra. Oltre ad Alejandro Grimaldo potrebbe arrivare uno fra Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Sia il brasiliano che il francese hanno un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro essendo anche loro in scadenza di contratto a fine stagione.