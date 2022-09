La Juventus negli ultimi giorni del Calciomercato estivo ha effettuato diverse cessioni importanti. In particolar modo quelle di Arthur Melo al Liverpool e Denis Zakaria al Chelsea, entrambi però non stanno raccogliendo minutaggio. Il brasiliano si sta allenando con la seconda squadra del Liverpool per recuperare la forma ideale, per quanto riguarda invece lo svizzero è attualmente considerato una riserva nella società londinese. Oltre a queste cessioni si è definita anche un'altra, quella di Nicolò Rovella al Monza. Il centrocampista ex Genoa si è trasferito in prestito senza diritto di riscatto da parte della società lombarda, segnale evidente della fiducia della Juventus nei suoi riguardi.

Riferimento della nazionale under 21 italiana Rovella nel match contro la Juventus ha dimostrato tutta la sua bravura nell'impostazione di gioco. In una recente intervista ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di trasferirsi nella società lombarda nel recente calciomercato estivo. Il giocatore ha sottolineato come la decisione di andare a giocare al Monza è stato condivisa insieme al tecnico Massimiliano Allegri e alla società bianconera. Ha spiegato che con il Monza sta migliorando anche grazie all'apporto di giocatori importanti Pessina, Sensi a Pablo Mari. Ha poi spiegato l'importanza di allenarsi con grandi giocatori alla Juventus, che gli ha permesso di crescere ulteriormente. La Juventus spera possa migliorare in questa stagione così da diventare parte integrante della rosa bianconera dalla stagione 2023-2024.

Il giocatore Rovella ha parlato della decisione di lasciare la Juventus in prestito

'A Monza ci sono giocatori forti e di esperienza, c’è Sensi e Pessina, Pablo Mari, insomma abbiamo un bel gruppo. Abbiamo vinto con la Juve che non ce l’aspettavamo neanche noi ma fa ben sperare per il futuro'. Queste le dichiarazioni di Nicolò Rovella dal ritiro della nazionale under 21 italiana.

Il centrocampista ha aggiunto: 'Sia con Allegri che con la società abbiamo deciso che era meglio giocare, fare ancora esperienza per poi essere pronto in futuro a giocare a livelli più importanti'. Il centrocampista ha spiegato anche l'importanza di allenarsi con giocatori di qualità come lo sono quelli della Juventus, grazie a questo è cresciuto molto.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha ceduto Rovella anche perché negli ultimi giorni di mercato è arrivato Leandro Paredes. La società bianconera ha deciso di tenere Fagioli anche perché giocatore cresciuto nel settore giovanile bianconero. A proposito di centrocampo a gennaio la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di altri giocatori. Potrebbero arrivare anche un centrale ed un terzino. I preferiti sono Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo.