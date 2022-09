La Juventus è attesa da un mese di ottobre impegnativo, soprattutto dopo i recenti risultati raccolti fra campionato e Champions League. Negli ultimi tre match i bianconeri hanno rimediato un pareggio contro la Salernitana e due sconfitte contro il Benfica in Champions League e contro il Monza in campionato. La classifica dice che la Juventus è a -7 da Napoli e Atalanta prime in classifica, difficile invece la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea dopo le due sconfitte contro il Paris Saint Germain e il Benfica.

Serviranno quattro vittorie, una delle quali in Portogallo. Oltre ai risultati anche le prestazioni sono state deludenti, Massimiliano Allegri di recente è stato criticato da diversi addetti ai lavori oltre che dai tanti tifosi bianconeri.

Il tecnico negli ultimi giorni ha concesso anche un'intervista a Mario Sconcerti, parole pesanti quelle di Allegri che ha sottolineato come la Juventus in questo momento è virtuale considerando le assenze. Oltre a questo il tecnico ha criticato indirettamente alcuni giocatori della rosa bianconera, da Paredes e Cuadrado, fino a Locatelli, che lo ha considerato una riserva. Fra l'altro dell'intervista al giornalista non sarebbe stata informata la Juventus, che sarebbe pronta a multare il tecnico.

Possibile multa per Allegri per l'intervista concessa a Sconcerti

Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe essere multato dalla Juventus per l'intervista concessa di recente a Mario Sconcerti. Non avrebbe informato la società bianconera, fra l'altro il contenuto dell'intervista è stato molto pesante. Allegri ha dichiarato che in questo momento è una Juventus virtuale considerate le assenze oltre al fatto che ha criticato alcuni giocatori, indirettamente Paredes e in maniera più specifica Cuadrado e Locatelli.

Del colombiano ha sottolineato che può fare molto bene l'ala ma attualmente non gli si può più chiedere di fare anche la fase difensiva.

Ancora più pesanti le parole dedicate a Locatelli, che Allegri ha definito una riserva nonostante la Juventus lo abbia pagato nel calciomercato estivo del 2021 circa 35 milioni di euro. Di certo tali dichiarazioni potrebbero pesare anche sul rapporto fra Allegri e giocatori.

Tanti addetti ai lavori, su tutti Marchisio, hanno sottolineato che sembra esserci uno scollamento fra il tecnico e alcuni giocatori della rosa bianconera. Evidente il riferimento al match fra Monza e Juventus e alla sconfitta pesante per 1 a 0, non tanto per il risultato ma per la prestazione fornita dalla squadra.

Allegri sarebbe stato confermato dalla Juventus

Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un esonero di Allegri, anche se si parla della possibilità di un traghettatore fino a giugno. Molto dipenderà da ottobre e dai match in cui sarà impegnata la Juventus. La squadra bianconera dovrà recuperare punti ai primi posti in classifica e cercare di vincere i match di Champions League per qualificarsi agli ottavi di finale.