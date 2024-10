Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha postato un video dedicato alla Juventus e alle ambizioni che dovrebbe nutrire una squadra blasonata come quella bianconera. Pedullà ha poi parlato anche del Napoli e dell'Inter.

Pedullà: 'Juve e Napoli sono sulla stessa barca'

"È clamoroso pensare che per 3 anni la Juve non abbia lottato per lo scudetto fino in fondo, come è clamoroso che la squadra bianconera non abbia perso lo scudetto per 2 o 3 punti, ma che si sia staccata dal carro già da dicembre", questo è quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube.

Il giornalista ha continuato dicendo: "Sia la Juve che il Napoli sono sulla stessa barca, perché hanno la necessità di provare a vincere lo scudetto fino alla fine o quanto meno lottare e magari perderlo, ma senza staccarsi troppo dal carro che conta nei mesi di febbraio e marzo. Il Napoli non ha le coppe e credo che Conte abbia memorizzato di aver fatto fare a De Laurentiis quello che nessun altro sarebbe stato in grado di fargli fare. È anche vero che il salentino è garanzia di vittoria e tutti sanno che se lo si prende, le proprie speranze di trionfo aumentano".

Pedullà ha poi concluso il discorso dicendo: "L'Inter ha il dovere di vincere. Che non sarebbe un obbligo se facesse una grande Champions, magari tornando in finale.

Vedo però una squadra con la pancia piena, con una difesa che incassa troppi gol. Insomma, non mi sembra di vedere nel gruppo lo stesso furore che animava i calciatori nella stagione che ha permesso ai nerazzurri di vincere lo scudetto ed aggiungere la seconda stella sul petto. Detto questo, la squadra è forte, sono stati aggiunti 3-4 elementi in più ad un'intelaiatura già strutturata, perciò la squadra di Simone Inzaghi credo abbia più pressione addosso per quanto concerne la vittoria".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Mi sento ottimista perché credo in Giuntoli e Motta'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi: "L'Inter è una squadra collaudata da tempo, il Napoli ha cambiato poco e la Juve ha cambiato tanto, sia come uomini sia come modulo e soprattutto come mentalità, dopo tre anni di umiliazioni e figuracce indescrivibili.

L'inizio, da bianconero, lo reputo buono. Pensavo peggio, visto i grandi cambiamenti. Mi sento ottimista perché credo in Giuntoli e in Motta", scrive un utente di Youtube. Un altro aggiunge: "L'Inter non deve assolutamente avere pesi sulle spalle, soprattutto quando questi pesi salgono e scendono, secondo le circostanze. Da interista spero che vinca, ma nulla di più. Perché è giusto che anche gli altri abbiano le stesse speranze".