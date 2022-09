Daniele Adani è tornato a parlare della Juventus e di Massimiliano Allegri usando parole dure specialmente nei confronti del tecnico toscano. Anche Antonio Cassano ha commentato la brutta sconfitta della compagine piemontese contro il Monza, esortando a sua volta Allegri a dimettersi.

Daniele Adani, intervenuto come al solito alla Bobo Tv, show condotto da Christian Vieri, è tornato a parlare della Juventus e della sconfitta che i bianconeri hanno subito per mano del Monza di Raffaele Palladino.

L'ex calciatore dell'Inter e ora cronista alla Rai, ha prima voluto puntualizzare la sua posizione nei confronti di Massimiliano Allegri, per poi criticare l'operato dello stesso tecnico toscano e della compagine piemontese. Ecco le sue dichiarazioni: "Voglio dire una cosa, chi pensa che noi usiamo la nostra comunicazione per fare attacchi personali o preconfezionati, non ha capito niente. A noi non ci interessa se un allenatore rimane o se va via, perché non lo paghiamo noi. Sicuramente quello che sta facendo Allegri nuoce solo a una persona, a se stesso e probabilmente non gliele frega neanche tanto. Sta facendo male ai suoi tifosi, ai suoi giocatori e al calcio perché non c'è niente di giusto in quello che sta facendo lui e la Juventus.

C'è una cosa giusta, la nostra morale, perché se devo essere sincero in un giudizio lo sarò e non ho la colpa di anticipare le cose. Non auguro il fallimento professionale a nessuno ma non mi sottraggo se devo dire la verità o anticiparla. Io non voglio alimentare l'odio per una persona che per colpa sua è rimasto solo e sta attraendo negatività, non costruisce e non rispetta la gente prendendola in giro.

La Juventus ha fatto schifo e lo ha fatto anche quando era 11 contro 11 col Monza".

Cassano: 'Parlare di Allegri è come sparare sulla croce rossa, dovrebbe andare via'

Un altro elemento della Bobo Tv, Antonio Cassano, ha voluto parlare della Juventus e nello specifico di Massimiliano Allegri. Sul suo profilo Instagram, l'ex fenomeno di Bari Vecchia ha dunque detto in proposito: "Ormai è facile sparare sulla Croce Rossa.

L'allenatore deve prendere e andare via. Devi cambiare l'allenatore, perché Di Maria non può fare quel gesto, perché anche lui è nervoso poverino. Sta avendo grande difficoltà e per me la cosa migliore per la Juventus è cambiare l'allenatore, perché se non lo cambi diventerà un'agonia". Cassano, da ex attaccante, ha avuto anche un pensiero per Dusan Vlahovic, che in occasione della partita col Monza è stato, secondo il barese, costretto a tirare dalla linea di fondo per mancanza di idee date dallo staff tecnico.