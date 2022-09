La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato durante il Calciomercato estivo. Tante cessioni, ma anche acquisti, considerando gli arrivi dei vari Pogba, Di Maria, Kostic, Bremer, Milik e Paredes. Di certo, l'inizio di stagione della squadra bianconera non è stato ideale, con la sconfitta in Champions League nella prima giornata del girone di Champions League e due vittorie e quattro pareggi in campionato. Deludente la prestazione nel primo tempo contro la Salernitana. Nel secondo, invece, è stato decisivo il Var nell'annullare il gol del 3 a 2 di Milik per un fuorigioco di Bonucci.

Ci si attende un mercato importante a gennaio, ma non solo. Il 2023 è l'anno del centenario della proprietà della famiglia Agnelli, per questo potrebbero arrivare rinforzi importanti. La società bianconera potrebbe attingere in maniera decisa al mercato dei parametri zero, considerando che diversi giocatori sono in scadenza a giugno 2023. Fra i difensori, piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Caglar Soyuncu del Leicester. Il centrale turco era stato vicino al trasferimento al Besiktas e al Galatasaray nel recente calciomercato estivo, ma alla fine è rimasto nella società inglese e potrebbe andare in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe interessare alla Juventus considerando l'affidabilità del centrale ma anche l'età: ha 26 anni e rappresenterebbe un rinforzo per il presente e per il futuro.

Si valuterebbe l'ingaggio di Soyuncu del Leicester

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Caglar Soyuncu per il 2023. Il centrale turco è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a parametro zero a luglio. Non è da scartare la possibilità che la Juventus anticipi il suo acquisto a gennaio, magari pagando una somma al Leicester anche per evitare che le altre società interessate al giocatore possano ingaggiarlo.

Fino alla scorsa stagione aveva una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. In questo inizio di stagione non ha giocato nessuna partita fino ad adesso nel campionato inglese, un match disputato invece nella Carabao Cup.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa che anche contro la Salernitana ha mostrato problematiche evidenti nell'impostazione di gioco.

A tal riguardo, a gennaio potrebbero arrivare anche dei centrocampisti ad integrare quelli già presenti nella rosa bianconera. Piacciono Kanté del Chelsea, Gundogan del Manchester City, Youri Tielemans del Leicester e Douglas Luiz dell'Aston Villa. Tutti giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso nella società bianconera.