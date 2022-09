La Juventus, oggi 3 settembre, ha pareggiato contro la Fiorentina a Firenze. I bianconeri sono passati in vantaggio grazie ad Arek Milik. Ma nella seconda metà del primo tempo la Juventus ha battuto male un angolo e la Fiorentina è ripartita in contropiede e ha trovato il gol del pareggio. I viola hanno avuto a favore anche un calcio di rigore ma Mattia Perin ha deviato quanto basta il pallone e ha evitato che la palla entrasse in rete. Massimiliano Allegri, al termine del match, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Sono molto contento del risultato", ha detto il tecnico livornese che poi ha sottolineato che la partita andava chiusa prima: "Però la partita andava chiusa nel primo tempo".

Inoltre, Allegri ha sottolineato che la squadra è stata influenzata anche dai tanti acciacchi fisici. Perché Angel Di Maria è uscito nell'intervallo e l'allenatore ha spiegato che si è trattato di un cambio precauzionale e che domani 4 settembre verranno valutate le sue condizioni in vista della Champions League: "Di Maria è uscito per precauzione dopo che aveva fatto solo due allenamenti, domani (4 settembre) vedremo come sta".

Allegri analizza il match

La Juventus, nel match contro la Fiorentina, ha disputato un primo tempo di buon livello e Weston McKennie ha avuto anche la palla per fare il gol del 2-0. Da lì in poi la squadra ha sbagliato alcune situazioni anche perché i bianconeri ha preso un gol dopo aver battuto male un calcio d'angolo a suo favore.

Questo ha fatto molto arrabbiare Massimiliano Allegri che ha sottolineato come si dovesse avere quella "cattiveria" agonistica di chiudere la partita. Questo tipo di situazioni è già capitato ad esempio nella gara contro la Sampdoria. In quella occasione nel primo tempo fu Juan Cuadrado a non segnare pur essendo arrivato solo davanti alla porta.

Proprio queste situazioni devono essere migliorate come ha spiegato lo stesso Allegri: "In un momento così la partita va azzannata. Invece non siamo stati capaci". Ma quello che ha fatto più rumore è senza dubbio l'assenza di Dusan Vlahovic. DV9 è rimasto per 90 minuti in panchina e questa decisione di Allegri ha lasciato qualche perplessità.

Ma il tecnico livornese ha spiegato che alcuni giocatori non stavano bene e non è riuscito a fare entrare Vlahovic: "Più di cinque cambi non potevo farli".

Adesso si deve pensare alla Champions League

La Juventus esce da Firenze con un pareggio ma dietro l'angolo c'è già la sfida contro il Paris Saint - Germain. Questo match sarà molto impegnativo per i bianconeri viste le assenze e visto il fatto che molti giocatori non hanno ancora la condizione fisica ideale. Per questo motivo Allegri ha spiegato che la partita di Champions League più importante sarà quella contro il Benfica: " Se vogliamo essere realisti la partita più importante della Champions è quella in casa con il Benfica", ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa.