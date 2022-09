La Juventus ha ottenuto una sconfitta nella prima giornata di Champions League contro il Paris Saint Germain. 2 a 1 il risultato finale, dopo un primo tempo deludente la squadra bianconera è riuscita a migliorare il gioco segnando il gol con McKennie e andando vicino anche al pareggio. Un match da cui poter ripartire anche in previsione delle partite di settembre, con la Juventus che giocherà contro la Salernitana in campionato, il Benfica in Champions League e il Monza in campionato. A parlare della Juventus e della sconfitta contro il Paris Saint Germain è stato Roberto Pruzzo, l'ex giocatore della Roma ha criticato in particolar modo due giocatori, Cuadrado e Bonucci.

Secondo Pruzzo il colombiano non può più fare tutta la fascia ma magari potrebbe giocare in una posizione più avanzata perché bravo a servire i suoi compagni. Per quanto riguarda invece Bonucci, sembra essere lontano dalla condizione ideale, per questo l'ideale potrebbe essere quello di passare ad una difesa a 4 con Bonucci in panchina. Un primo tempo da 5 ed un secondo da 6, questi i voti di Pruzzo riguardanti la Juventus contro il Paris Saint Germain. L'ex giocatore ha però sottolineato l'importanza di Milik, che ha dimostrato a supporto di Vlahovic la sua importanza.

Roberto Pruzzo ha parlato della prestazione della Juventus contro il Paris Saint Germain

'Si è visto qualcosa di meglio in Champions League rispetto alla gara con la Fiorentina, ma i risultati non sono stati ottimali.

Cuadrado non ne ha più per fare tutta la fascia, può dare qualcosa in avanti e magari arrivare al tiro'. Queste le dichiarazioni di Roberto Pruzzo, l'ex giocatore ha aggiunto: 'Se Bonucci sta così non so se sia il caso di farlo giocare titolare o se schierare una difesa a quattro'.

Pruzzo ha poi voluto lanciare una critica a Massimiliano Allegri sottolineando come non abbia capito la decisione di sostituire Milik con Locatelli.

A proposito della punta ha dichiarato: 'Un’indicazione positiva per il futuro può essere Milik utilizzato alla Mandzukic, viste le sue caratteristiche fisiche'. A proposito della punta ex Napoli ha giocato a supporto di Vlahovic aiutando anche il gioco della Juventus. Ha già segnato due gol in bianconero, segnale evidente di come stia dando un contributo importante.

La formazione ideale in attesa dei recuperi di Pogba e Chiesa

La Juventus in questi mesi potrebbe essere schierata con il 4-4-2 da Allegri. La formazione ideale potrebbe essere Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro. Centrocampo a quattro con Cuadrado sulla fascia destra, Paredes e Locatelli centrali e Kostic sulla fascia sinistra. Le punte titolari dovrebbero essere Milik a supporto di Dusan Vlahovic.