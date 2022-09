La Juventus dovrà fare a meno di Paul Pogba per diversi mesi. Il centrocampista francese, dopo aver scelto di fare terapia conservativa per curare un problema al menisco, di recente ha deciso di fare l'intervento per eliminare il problema. Tante le critiche nei confronti del francese in merito alla decisione di non essersi operato subito. In molti rimproverano il fatto che se Pogba lo avesse fatto luglio, a questo punto sarebbe stato pronto per giocare. Il centrocampista francese potrebbe recuperare per novembre, ma c'è il rischio che non giochi il mondiale.

Dell'infortunio di Pogba ha voluto parlare di recente anche Urbano Cairo. Secondo l'imprenditore, difficilmente Pogba potrà giocatore il mondiale, anche perché i tempi di recupero dovrebbero essere di circa 2 mesi. La Juventus lo avrà disponibile a gennaio, considerando la pausa per il mondiale a novembre e dicembre. Urbano Cairo ha parlato anche dell'inizio di stagione del Torino, attualmente sesto in classifica a 10 punti, a meno 3 dall'Atalanta prima. Il presidente del Torino ha elogiato il tecnico Ivan Juric ma anche la dirigenza, su tutti il direttore sportivo Vagnati, a maggior ragione dopo il litigio di quest'estate fra il tecnico e il direttore sportivo, poi sistemato, come sottolineato da entrambe le parti.

Urbano Cairo ha parlato di Pogba e del Torino

'È un peccato che si sia infortunato, a questo punto credo perderà anche i Mondiali. Gli mando il mio in bocca al lupo'. Queste le dichiarazioni di Urbano Cairo in riferimento a Paul Pogba e al suo intervento al menisco. Il presidente del Torino ha parlato anche della sua squadra aggiungendo: 'Sono felice del lavoro del mister, nel quale credo molto.

Quasi tutti i giocatori sono nostri e la squadra è molto giovane. Con loro Juric può ottenere davvero molto'. Il presidente del Torino ha parlato anche del litigio di qualche settimana fa fra il tecnico Juric e il direttore sportivo Vagnati. Ha dichiarato: 'Nel calcio a volte ci sono eccessi ma dopo quella lite il loro rapporto è migliorato.

Era una cosa che sapevo si sarebbe sistemata da sola'.

La situazione infortunati della Juventus

Allegri, di recente, ha parlato anche di Federico Chiesa, sottolineando che potrebbe recuperare anche prima della pausa per il mondiale. Il toscano, però, potrebbe gestirlo, magari schierandolo per qualche minuto. Sarà un nuovo rinforzo per la Juventus da gennaio. Per quanto riguarda invece Kaio Jorge, anche per lui il recupero è atteso per gennaio. Il brasiliano potrebbe essere ceduto poi in prestito per dargli la possibilità di raccogliere minutaggio in una società di Serie A.