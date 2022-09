Sabato 10 settembre alle ore 20:45 ci sarà Sampdoria-Milan, incontro valido per il 6° turno di Serie A 22/23. I liguri, nella giornata scorsa, hanno subito una sconfitta fuori dalle mura amiche per 2-1 a opera del Verona di Cioffi, dove, al momentaneo vantaggio di Caputo per i blucerchiati, hanno replicato Doig e l'autogoal di Audero per i mastini. Il Diavolo, invece, ha ottenuto una vittoria nel Derby della Madonnina contro l'Inter di S. Inzaghi, grazie al roboante 3-2 a San Siro [VIDEO] firmato Leao (2) e Giroud per il Milan, ai quali hanno inutilmente risposto Dzeko e Brozovic per l'Inter.

Statistiche: gli ultimi due match tra Sampdoria e Milan disputati in Serie A sono terminati col medesimo risultato di 1-0 a favore dei rossoneri.

Sampdoria, in cerca della prima vittoria

Mister Giampaolo e la sua Sampdoria non hanno ancora vinto una gara in questa stagione e sono il peggior attacco del campionato (2 goal fatti come il Monza) e la seconda peggior difesa (9 reti subite). Rialzare la testa proprio contro i campioni d'Italia rasenterebbe l'impresa ma l'ex tecnico rossonero gradirebbe non poco uno sgambetto ai milanesi. Per impensierire la banda di Pioli, l'allenatore dei blucerchiati potrebbe puntare su un conservativo 4-1-4-1 con Audero come estremo difensore, sapendo di non poter contare sulle prestazioni degli acciaccati Murru, Conti e Trimboli.

Quartetto di difesa che potrebbe vantare come titolari la coppia Ferrari-Colley al centro, con Augello e Bereszynski che agiranno come terzini. Vieira dovrebbe essere il mediano, mentre il centrocampo sarà presumibilmente formato da Djuricic e Leris ai lati, con Sabiri e Rincon al centro. Quagliarella e Gabbiadini dovrebbero partire dalla panchina, mentre il fulcro offensivo sarà incentrato inizialmente su Caputo.

Milan, De Ketelaere titolare sulla trequarti

Stefano Pioli e il suo Milan si troveranno di fronte una Sampdoria col morale sotto i tacchi e strappare una vittoria allo Stadio Luigi Ferraris permetterebbe ai rossoneri di giungere al match di Champions League contro la Dinamo Zagabria, fissato per il 14 settembre, con maggiore serenità.

Per fare bottino pieno coi blucerchiati, l'allenatore del Diavolo potrebbe puntare ancora una volta sul 4-2-3-1, con Maignan in porta. Difesa a quattro che sarà presumibilmente composta da Theo Hernandez come terzino sinistro e Calabria che si piazzerà a destra, nel frattempo al centro del reparto dovremmo trovare Tomori e Kalulu. La linea mediana sarà, con ogni probabilità, affidata a Tonali e Bennacer, mentre sulla trequarti troveremo dal primo minuto Messias, De Ketelaere e Leao che agiranno a supporto dell'unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan:

Sampdoria (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello, Vieira, Djuricic, Sabiri, Rincon, Leris, Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Hernandez, Tomori, Kalulu, Calabria, Bennacer, Tonali, Messias, Leao, De Ketelaere, Giroud. Allenatore: Pioli.