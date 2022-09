L'Inter vuole continuare la striscia positiva dopo le due vittorie contro Torino e Viktoria Plzen. La formazione di Simone Inzaghi sarà di scena alla Dacia Arena contro l'Udinese di Sottil, una delle squadre più in forma del campionato e reduce da tre vittorie consecutive.

Inter, le possibili scelte di Inzaghi: torna Lautaro dall'inizio

Per quanto riguarda la possibile formazione nerazzurra, il tecnico Simone Inzaghi è pronto a confermare il suo ormai classico 3-5-2 con qualche modifica rispetto al match europeo: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar, Acerbi (in leggero vantaggio su De Vrij) e Bastoni.

A centrocampo, confermato Brozovic affiancato da Mkhitaryan (visto il problema al flessore per Calhanoglu) e Barella, mentre sulle corsie spazio a Darmian e Dumfries, in rete nella sfida di Champions League.

Infine, in attacco ritorna dal primo minuto Lautaro Martinez. Il Toro dovrebbe esser affiancato da Edin Dzeko, uomo partita contro il Viktoria. Il bomber bosniaco sarebbe in vantaggio su Correa che potrebbe risultare un'ottima scelta a gara in corso.

Oltre Lukaku che dovrebbe ritornare dopo la sosta, Inzaghi per anche Hakan Calhanoglu che per un problema al flessore dovrebbe star fuori una ventina di giorni. Il fantasista turco spera di recupera per il big match del 1° ottobre contro la Roma.

Una sfida fondamentale per il cammino in campionato dei nerazzurri che in caso di risultato positivo potrebbero approfittare dei due big match tra Milan e Napoli, e tra Roma e Atalanta.

Udinese, il probabile undici di Sottil

Grande momento di forma per l'Udinese di Sottil che sta offrendo grandi prestazioni ed arriva da ben tre vittorie consecutive, l'ultima 3-1 in casa del Sassuolo con la doppietta di Beto e la rete di Samardzic.

Per quanto riguarda la sfida contro l'Inter, il tecnico friulano è pronto a confermare il 3-5-2 che gli sta dando tante soddisfazioni in questo avvio di stagione: Silvestri tra i pali; difesa a tre formata da Nehuen Perez, Rodrigo Becao ed Ebossele. A centrocampo confermato Lovric affiancato da Makengo e Wallace, mentre sulle corsie spazio al totem Pereyra ed a Destiny Udogie, già due reti in campionato e cercato dall'Inter nella scorsa sessione di mercato prima del suo passaggio al Tottenham.

Infine, in attacco spazio al tandem formato da Deulofeu e Beto con il portoghese che dovrebbe ritornare titolare a discapito di Success pronto a subentrare a gara in corso.

Probabili formazioni:

Udinese: Silvestri; Perez, R.Becao, Ebossele; Pereyra, Wallace, Lovric, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Inter: Handanovic, Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Dzeko.