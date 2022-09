La Juventus sta vivendo un momento molto difficile della stagione. Tante problematiche nel gioco e nei risultati, oltre al fatto che gli episodi arbitrali non la stanno agevolando. Basti pensare a Juventus-Salernitana e al gol annullato a Milik, che avrebbe potuto garantire il 3 a 2 ai bianconeri. Rimangono però più evidenti le problematiche nel gioco, soprattutto in considerazione del rendimento non ideale di diversi giocatori bianconeri. Fra le delusioni principali in questo inizio di stagione troviamo sicuramente Juan Cuadrado. Il colombiano continua ad essere un titolare anche perché non ci sono molte alternative in rosa, ma le sue prestazioni non sono ideali.

Basti pensare al match contro la Salernitana, da un suo errore è arrivato il gol di Candreva del 1 a 0. Anche nella sconfitta in Champions League contro il Benfica il colombiano non è riuscito ad incidere come ci aspettava. Sorprende come non riesca a saltare l'uomo con facilità, cosa che gli riusciva molto bene nelle scorse stagioni. La sua posizione alla Juventus non è solida, soprattutto in considerazione del fatto che è in scadenza di contratto a giugno 2023. Potrebbe lasciare Torino già a gennaio. La Juventus starebbe già lavorando al sostituto: piacerebbe Alvaro Odriozola, riserva nel Real Madrid e nella scorsa stagione in prestito alla Fiorentina.

Il giocatore Odriozola potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un terzino destro che alla lunga possa sostituire Cuadrado. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Alvaro Odriozola, giocatore del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno 2024.

Nella scorsa stagione alla Fiorentina ha dimostrato tutta la sua bravura, migliorando anche in fase difensiva. La Juventus potrebbe presentare un'offerta alla società spagnola già a gennaio di un prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. Lo spagnolo potrebbe garantire qualità e supporto al settore avanzato, considerando anche la sua bravura nel fornire assist.

Deve migliorare in fase difensiva ma lavorando già in Italia con la Fiorentina ha avuto modo di crescere molto. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse anche di altre società.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire gli acquisti a gennaio. La società bianconera potrebbe rinforzare la difesa valutando soprattutto quei giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. Fra questi ci sarebbero Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda invece il post Alex Sandro, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione, la società bianconera potrebbe acquistare Grimaldo del Benfica.