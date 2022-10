Come di consueto l'Inter si scopre divisa tra campo e mercato. Sul terreno di gioco il trend delle ultime gare è confortante, con la qualificazione agli Ottavi di Champions raggiunti ai danni del Barca e con una serie di vittorie in Serie A che l'hanno rilanciata in classifica a ridosso dalla zona Champions.

La pausa invernale si avvicina e con essa però anche il mercato, ecco che i dirigenti nerazzurri stanno iniziando ad intavolare le strategie da adottare sia in entrata che in uscita. Joaquin Correa in particolare non avrebbe soddisfatto le aspettative dello staff tecnico e potrebbe lasciare la Pinetina.

Sulle sue tracce ci sarebbe l'Aston Villa che ha da poco esonerato Gerrard per ingaggiare Unai Emery. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni riprese anche da Interlive.it, inoltre, il Tottenham, sotto espressa richiesta di Antonio Conte, avrebbe inserito sul proprio taccuino i nomi di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. In caso di addio, il club presieduto dagli Zhang potrebbe pensare a Giorgio Scalvini dell'Atalanta e a Davide Frattesi del Sassuolo.

Correa potrebbe trasferirsi in Inghilterra

L'Inter potrebbe dunque decidere di fare cassa cedendo il cartellino di Joaquin Correa. L'attaccante ex Lazio non sarebbe più un tassello centrale per il progetto di Simone Inzaghi e potrebbe partire già a gennaio.

Sulle sue tracce ci sarebbe come accennato l'Aston Villa che, con l'arrivo di Emery, potrebbe puntare su un 4-3-3 o 4-2-3-1. L'ex Sampdoria avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, cifra che la squadra che milita in Premier League non avrebbe problemi a sborsare.

L'Inter programma il futuro

Il Tottenham potrebbe invece intavolare una trattativa con l'Inter per mettere a segno un doppio colpo.

Il tecnico Antonio Conte, in caso di rinnovo, potrebbe chiedere infatti come rinforzi Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Entrambi avrebbero una valutazione complessiva di circa 110 milioni di euro. Difficilmente i nerazzurri vorranno privarsi di calciatori che sono ritenuti fondamentali per la squadra ma, se dovessero arrivare offerte irrinunciabili, i dirigenti potrebbero pensare ad eventuali plusvalenze.

In caso di addio, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta avrebbero individuato i nomi per sostituirli. Si tratterebbe di Giorgio Scalvini che milita attualmente nell'Atalanta di Gasperini e di Davide Frattesi del Sassuolo.

Il difensore avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ed il contratto in scadenza nel 2023. Il centrocampista degli emiliani avrebbe invece una stima di circa 35 milioni di euro e sarebbe osservato da mesi anche da squadre come Milan e Roma. La situazione che più preoccuperebbe l'Inter potrebbe essere quella relativa ad Alessandro Bastoni che ha il contratto in scadenza nel 2024. La dirigenza nerazzurra è chiamata comunque a fare chiarezza su tutta la difesa di Simone Inzaghi dato che sia Stefan De Vrij che Milan Skriniar hanno contratti in scadenza nel 2023. Lo slovacco, come noto, piacerebbe molto al Paris Saint Germain ma potrebbe essere il primo a ricevere la proposta di rinnovo.