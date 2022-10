La Juventus, dopo tre stagioni, nel recente Calciomercato estivo è tornata ad attingere al mercato dei parametri zero. Sono arrivati Paul Pogba e Angel Di Maria, che in questo inizio di stagione non hanno dato un contributo importante. Il francese non ha ancora giocato un match ufficiale con la squadra bianconera a causa di un problema al menisco, poi risolto con l'intervento. L'argentino invece è stato condizionato da infortuni muscolari oltre che da un espulsione che gli ha fatto saltare parte del match contro il Monza e altri due a causa della squalifica.

La società bianconera valuta anche per il 2023 rinforzi a parametro zero, a tal riguardo si cercano non solo centrali di difesa e terzini ma anche centrocampisti. Sono diversi i giocatori che piacerebbero alla società bianconera.

Si va da Youri Tielemans e N'Golo Kanté, fino ad arrivare a Ilkay Gundogan. Il centrocampista del Manchester City piacerebbe molto perché garantirebbe qualità ed esperienza al centrocampo bianconero. Nel 2023 compirà 33 anni, quindi sarebbe un acquisto d'esperienza che potrebbe garantire il salto di qualità a livello europeo che molti si aspettano. Gundogan può giocare davanti la difesa essendo bravo nell'impostazione di gioco, ma anche mezzala essendo bravo negli inserimenti.

Nella stagione fin qui disputata ha già segnato due gol fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

Possibile l'ingaggio di Gundogan: è in scadenza di contratto a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista d'esperienza nel calciomercato estivo del 2023. Si valuta l'ingaggio di un giocatore a parametro zero come Ilkay Gundogan, calciatore del Manchester City che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese.

Nel 2023 avrà 33 anni, quindi sarebbe un acquisto d'esperienza che garantirebbe anche qualità e gol al centrocampo bianconero. Dal 2016 al Manchester City, è uno dei giocatori di riferimento della società inglese anche se in questa stagione ha perso la titolarità. Per questo potrebbe valutare un'esperienza professionale diversa magari in un campionato in cui non ha mai giocato come quello italiano.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Ce ne sono cinque che vanno in scadenza a fine stagione, di questi solo due potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Ci si riferisce al terzo portiere Carlo Pinsoglio e ad Adrien Rabiot, potrebbero lasciare Torino a scadenza di contratto invece Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria. Non è un caso che si parli del possibile arrivo di un terzino a gennaio. I preferiti sarebbero Ramy Bensebaini e Alejandro Grimaldo, che potrebbero arrivare a Torino ad un prezzo molto vantaggioso per la società bianconera.