L'Inter e la Juventus rappresentano sicuramente le due delusioni di questa prima parte della stagione e a testimoniarlo c'è anche la classifica. I nerazzurri hanno raccolto soltanto 12 punti e sono a otto lunghezze dalla vetta, mentre i bianconeri sono a quota 13, ma solo grazie al successo raccolto ieri contro il Bologna in casa. Proprio per questo motivo non sono da escludere novità sul mercato nella prossima sessione invernale, a gennaio. Al momento sono stati fatti solo dei sondaggi visto che entrambi gli allenatori sono in discussione ed eventuali ribaltoni potrebbero ripercuotersi proprio sugli obiettivi per rinforzare le rispettive rose.

Uno dei nomi che, comunque, piacerebbe ad entrambi i club sarebbe quello di Ruslan Malinovskyi. L'ucraino non è considerato incedibile dall'Atalanta e già questa estate era stato vicino all'addio, quando non è stata trovata l'intesa economica con il Tottenham.

Il tentativo dell'Inter

I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi, come testimonia anche l'affare Robin Gosens concluso poco meno di un anno fa e a gennaio potrebbe andare in porto un'altra trattativa. Il club meneghino, infatti, avrebbe messo gli occhi su Ruslan Malinovskyi, che la Dea era pronta a cedere già questa estate, quando ci hanno provato alcune società di Premier League, su tutti il Tottenham. Il fantasista ucraino non è considerato intoccabile da Gasperini, che anche contro la Fiorentina ha fatto partire dalla panchina e per questo potrebbe essere ceduto già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno.

Il classe 1993 in quest'annata ha messo a segno una rete e collezionato un assist pur partendo spesso dalla panchina e potrebbe andare a ricoprire il ruolo di mezzala nel 3-5-2 o 3-4-1-2 qualora dovesse restare Simone Inzaghi. La sua valutazione si aggira sui 20 milioni, visto che sarebbe a sei mesi dalla scadenza di contratto.

Ausilio e Marotta, però, proveranno a mettere sul piatto i cartellini di Dalbert e Gagliardini più conguaglio da 10-12 milioni di euro.

L'offerta della Juventus

Anche la Juventus farà il suo tentativo per Ruslan Malinovskyi facendo una proposta a gennaio per non rischiare di ritrovarsi una folta concorrenza a giugno quando si potrà accasare a parametro zero.

La società bianconera avrebbe avviato i contatti con l'Atalanta che, come fatto con l'Inter, ha fatto sapere la propria richiesta economica per il proprio fantasista (dai 20 milioni di euro in su). Arrivabene e Cherubini potrebbero proporre uno scambio alla pari mettendo sul piatto il cartellino di Moise Kean. A quel punto dovrà decidere la Dea se accettare una delle due proposte o tenere il giocatore in rosa fino a scadenza.