L'Inter vuole continuare il momento positivo e risalire la classifica. Dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen e aver centrato la qualificazione, i nerazzurri sono pronti a concentrarsi sul campionato. Sabato 29 ottobre alle ore 20:45, ospiteranno la Sampdoria dell'ex Stankovic che ha conquistato la sua prima vittoria sulla panchina blucerchiata grazie al successo sulla Cremonese.

Inter: conferma per Dzeko e Lautaro, ballottaggio Darmian-Dumfries

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico Simone Inzaghi non dovrebbe stravolgere l'undici sceso in campo in Champions League.

In attacco, l'allenatore nerazzurro dovrebbe affidarsi ancora alla coppia formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, mattatore del match europeo con una doppietta che ha indirizzato la sfida. Il Cigno di Sarajevo dovrebbe esser preferito al Tucu Correa ed al rientrante Romelu Lukaku, pronto a macinare minuti in vista del match contro la Juventus.

L'unico ballottaggio riguarderebbe il versante destro con Darmian che contende una maglia da titolare a Dumfries con l'olandese che potrebbe spuntarla nel ballottaggio. A centrocampo, spazio alle certezze con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan che resta in vantaggio su Asllani. Sulla sinistra, confermatissimo Dimarco dopo l'ottima prova nel turno europeo.

In difesa, De Vrij si candida per una maglia da titolare assieme a Bastoni e Skriniar, mentre in porta ancora spazio ad Onana.

Importantissima sfida per i nerazzurri che vogliono dare continuità ed arrivare con una vittoria al match dell'Allianz Stadium contro la Juventus.

Sampdoria, Stankovic si affida a Djuricic e Caputo

La Sampdoria di Dejan Stankovic ha ottenuto 4 punti nelle ultime tre partite ed ha conquistato la prima vittoria nell'ultimo turno contro la Cremonese grazie alla rete di Colley.

I blucerchiati vorranno confermare il buon momento anche nella difficile trasferta di San Siro.

Per quanto concerne la probabile formazione, il tecnico Stankovic è pronto a confermare il suo 4-3-1-2: Audero in porta; difesa a quattro formata da Berezynski, Colley, Murillo ed Augello che resta in ballottaggio con Murru. A centrocampo, spazio al totem Rincon che dovrebbe esser affiancato da Villar e Djuricic mentre sulla trequarti fari puntati sul talento di Sabiri.

Il trequartista blucerchiato è l'uomo designato per innescare il tandem offensivo formato da Ciccio Caputo e Manolo Gabbiadini che resta in vantaggio su Pussetto.

Probabili formazioni

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Sampdoria: Audero; Berezynski, Colley, Murillo, Augello; Rincon, Villar, Djuricic; Sabiri; Caputo, Gabbiani.