L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto avanzato nelle prossime sessioni di Calciomercato visto che Joaquin Correa non ha convinto, mentre Edin Dzeko non è più giovanissimo ed è in scadenza di contratto. L'ultimo nome finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello di Memphis Depay, che al Barcellona non sta trovando molto spazio in questa prima parte della stagione. L'olandese potrebbe chiedere la cessione già a gennaio per trovare più spazio e a Milano potrebbe ritrovare un suo grande amico, Romelu Lukaku. I due, infatti, hanno giocato insieme e hanno stretto un forte rapporto ai tempi del Manchester United.

Anche il Torino potrebbe essere attivo sul mercato in vista di gennaio. In casa granata potrebbe tornare di moda il nome di Dennis Praet, già all'ombra della Mole la scorsa stagione. Il club di Cairo starebbe lavorando sotto traccia per provare a riportarlo alla base tra poco più di due mesi.

Inter su Depay

Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare la prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio, è quello di Memphis Depay. L'attaccante olandese non ha trovato molto spazio in questa prima parte della stagione, come dimostrano i numeri. Soltanto le due presenze raccolte in Liga con la maglia del Barcellona, con un gol all'attivo, e uno spezzone di gara giocato in Champions League.

Già in estate il classe 1994 sembrava destinato a lasciare i blaugrana che, però, non hanno voluto saperne di lasciarlo andare a parametro zero, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Arrivato nell'estate del 2021, infatti, il giocatore aveva firmato soltanto un biennale e, dunque, a gennaio sarà a sei mesi dalla scadenza. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, che vorrebbe un rinforzo nel reparto avanzato, soprattutto qualora dovesse andare via Joaquin Correa, che piacerebbe al Newcastle.

Depay è peraltro un grande amico di Romelu Lukaku e questo potrebbe essere importante per il suo inserimento all'interno della rosa di Simone Inzaghi.

Il Barcellona, dal suo canto, potrebbe lasciarlo andare dinanzi adl un conguaglio tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Torino su Praet

In casa Torino in vista di gennaio potrebbe tornare di moda il nome di Dennis Praet. Il centrocampista belga ha giocato in prestito all'ombra della Mole lo scorso anno, salvo tornare al Leicester per il mancato riscatto.

I granata avrebbero voluto uno sconto che non è arrivato e per questo motivo il giocatore è rimasto in casa Foxes. La prima parte della stagione è stata finora negativa in Inghilterra e questo potrebbe favorire la sua partenza a gennaio.

Vagnati cercherà di regalare il giocatore a Ivan Juric a gennaio, mettendo sul piatto la formula sempre del prestito, ma questa volta con obbligo di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro.