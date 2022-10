La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. La squadra di Allegri non potrà contare almeno fino ad inizio novembre sue due dei principali acquisti della società bianconera del recente calciomercato estivo. Parliamo dei due argentini Leandro Paredes e Angel Di Maria, entrambi hanno avuto un problema muscolare, il centrocampista nel post match contro l'Empoli, il secondo nel match di Champions League contro il Maccabi Haifa perso dalla squadra bianconera 2 a 0. Se però Paredes è al primo infortunio da quando è alla Juventus lo stesso non si può dire per Angel Di Maria, che aveva rimediato un problema muscolare anche contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato rimanendo fermo per circa un mese.

Una situazione quella degli infortuni degli argentini sottolineata da diversi sostenitori bianconeri sui social, che hanno lanciato una critica soprattutto alla società bianconera per la decisione di acquistarli nel recente calciomercato estivo. In tanti sottolineano come l'interesse principale degli stessi non è la Juventus ma essere in forma ideale per il mondiale previsto fra novembre e dicembre in Qatar. In tanti hanno rimpianto anche la partenza di Paulo Dybala, che lui attualmente infortunato. Sui social diversi sostenitori bianconeri hanno sottolineato come sarebbe stata meglio la conferma di Dybala considerando i tanti infortuni muscolari subiti da Angel Di Maria in questo inizio di stagione.

Rimpianto Dybala per diversi sostenitori della Juventus

Critiche a Di Maria e Paredes e rimpianto Dybala. Sembra essere questo il pensiero di gran parte dei sostenitori bianconeri dopo l'infortunio muscolare subito dal centrocampista argentino, che segue quello di Di Maria. Entrambi i giocatori sono stati condizionati da diversi infortuni in questo inizio di stagione, gran parte degli utenti bianconeri sui social hanno lanciato una frecciatina sia alla società bianconera per la decisione di ingaggiarli ma anche agli stessi, che sembrerebbero in questo momento pensare soprattutto ai mondiali che si disputeranno in Qatar.

C'è chi rimpiange Dybala, anche lui infortunato ma che a differenza dei prima menzionati è stato parte integrante della società bianconera per sette stagioni e che ha dimostrato affetto nei confronti della Juventus e dei tifosi bianconeri.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe decidere anche di non confermare Angel Di Maria e Leandro Paredes per la stagione 2023-2024.

Il primo va in scadenza di contratto a giugno e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Per quanto riguarda invece il centrocampista è in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain. La società bianconera potrebbe decidere anche di non acquistare il cartellino del giocatore.