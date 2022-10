La Juventus starebbe valutando l'esonero di Massimiliano Allegri dopo la brutta eliminazione maturata in Champions League contro il Benfica. Il tecnico toscano non ha iniziato una stagione entusiasmante e sarebbe in discussione da diversi mesi. L'ingaggio che percepisce e la durate del contratto non rendono molto semplice l'addio ma il club bianconero potrebbe decidere di cambiare progetto a fine stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il profilo per il futuro sarebbe quello di Antonio Conte. Il tecnico salentino sarebbe un'idea di Pavel Nedved, che lo vorrebbe per rilanciare la squadra.

L'ex allenatore dell'Inter ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Tottenham ma potrebbe decidere di non rinnovare. Gli Spurs gli avrebbero offerto circa 15 milioni di euro per prolungare il rapporto ma Conte non sarebbe contento della rosa a disposizione. A fine stagione potrebbe scatenarsi un valzer che riguarderebbe anche altri allenatore. Se l'Atletico Madrid non dovesse centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League, Diego Simeone potrebbe lasciare la squadra a fine campionato. Al suo posto potrebbe arrivare proprio Massimiliano Allegri se dovesse lasciare la guida della Juventus. Antonio Conte sarebbe disposto ad accettare la Juventus nonostante non abbia rapporti idilliaci con Andrea Agnelli.

La presenza di Nedved potrebbe avvicinare le parti facendo leva sulle ambizioni del presidente e dell'ex centrocampista.

Grimaldo sarebbe finito nel mirino dell'Inter

La Juventus potrebbe perdere anche un obiettivo di mercato. Si tratterebbe di Alejandro Grimaldo del Benfica che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il ragazzo sarebbe stato individuato come erede di Alex Sandro, che dovrebbe lasciare la Pinetina al termine della stagione.

L'esterno del club portoghese sarebbe però finito nel mirino dell'Inter che vorrebbe un rinforzo visto che Robin Gosens potrebbe essere ceduto. Il tedesco non si sarebbe inserito alla perfezione nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi e sarebbe stato sondato in estate dal Bayer Leverkusen. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e, nelle ultime ore, si sarebbero mosse anche squadre che militano in Bundesliga e in Premier League.I dirigenti meneghini potrebbero contattare l'entourage di Grimaldo proprio per battere la concorrenza della Juventus.

Marotta, infatti, dimostra di essere sempre molto attento ai calciatori che hanno il contratto in scadenza. Il calciatore piacerebbe perché in grado in giocare sia come fluidificante in un centrocampo a cinque che come terzino nella difesa a quattro.