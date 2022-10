L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Sul fronte cessioni non sarebbe da escludere la partenza di Robin Gosens, nonostante il gol messo a segno in Champions League contro il Barcellona. Tutto dipenderà dall'impiego dell'esterno tedesco che, se dovesse continuare a giocare poco, potrebbe chiedere la cessione. Si è parlato molto dell'interesse proveniente dalla Bundesliga e dalla Premier League, oltre al sogno dell'Atalanta di riportarlo a Bergamo, ma anche la Juventus starebbe lavorando sotto traccia visto che sulla sinistra Alex Sandro non dà garanzie.

Un altro giocatore che potrebbe infiammare la prossima sessione invernale di calciomercato è Sasa Lukic. Il centrocampista serbo è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo non decollano e il Torino non vuole rischiare di perderlo a parametro zero. Proprio per questo occhio al ritorno di fiamma della Roma, che già questa estate aveva fatto un tentativo senza successo.

Juventus su Gosens

La Juventus è stata sicuramente la grande delusione in questa prima parte della stagione, sia in campionato che in Europa. Una delle grandi carenze è sulla fascia sinistra, visto che Alex Sandro ormai sembra essere alla fine di un ciclo essendo in scadenza di contratto a giugno.

I bianconeri, però, non vogliono aspettare la fine della stagione e starebbero già lavorando ad un potenziale sostituto.

Uno dei nomi sondati sarebbe quello di Robin Gosens, che all'Inter non ha trovato molto spazio fino ad ora, nonostante l'addio di Ivan Perisic, essendo partito spesso e volentieri dalla panchina. Il tedesco ieri ha segnato contro il Barcellona e questo potrebbe cambiare la sua storia in nerazzurro così come, invece, potrebbe aumentale le possibilità di un addio con i tanti estimatori interessati a lui.

Il club meneghino valuta il giocatore tra i 15 e i 20 milioni di euro, praticamente la stessa cifra investita per acquistarlo dall'Atalanta l'anno scorso.

Juve pronta a fare uno sforzo mettendo sul piatto un piccolo conguaglio economico e il cartellino di Weston McKennie, che nella rosa di Inzaghi potrebbe sostituire Roberto Gagliardini.

I dubbi su Lukic

Il futuro di Sasa Lukic sembra essere avvolto nel mistero. Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza a giugno con il Torino e le trattative per il rinnovo sono in salita, visto che l'entourage chiede almeno 2 milioni di euro a stagione. La società sta ragionando ma non è da escludere una cessione a gennaio, con la Roma sempre interessata a lui. Già questa estate i giallorossi ci avevano provato senza successo e a gennaio potrebbero tornare all'assalto mettendo sul piatto i cartellini di Vina e Shomurodov.