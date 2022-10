Si è da poco concluso allo stadio Meazza il match valido per la quinta giornata del gruppo C di Champions League tra Inter e Viktoria Plzen sul risultato di 4-0, grazie ai gol messi a segno da Mkhitaryan, doppietta di Edin Dzeko e rete di Romelu Lukaku.

I nerazzurri passano il turno essendo secondi con 10 punti, a più sei sul Barcellona che ormai non può più raggiungere il club meneghino. Nel fine settimana la squadra di Inzaghi tornerà in campo in campionato per ospitare sempre al Meazza la Sampdoria, sabato alle ore 20:45.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affida al solito 3-5-2, con la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Edin Dzeko, con Romelu Lukaku che torna in panchina dopo più di due mesi di stop.

Sugli esterni ci sono Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo al campo il trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Nel primo tempo l'Inter soffre più dal punto di vista psicologico nei primi minuti, in cui si fa sopraffare dalla frenesia. Poi la squadra di Inzaghi prende in mano la situazione e la partita e sfiora in almeno due circostanze il gol con il portiere avversario che si supera. Al 35', però, i nerazzurri sbloccano il risultato con Mkhitaryan, che di testa insacca su cross di Bastoni, autore di una grande iniziativa in progressione sulla fascia sinistra. Inter che ipoteca il successo al 42' con Edin Dzeko, bravo ad insaccare a porta vuota una grande azione partita dai piedi di Barella, autore di un grande lancio per Dimarco, protagonista di un superlativo stop in corsa e di un cross preciso per il centravanti bosniaco.

Nel secondo tempo l'Inter continua a dominare e va vicino al gol con Mkhitaryan, che sfiora la doppietta con un destro a giro che sbatte sul palo. Doppietta che trova Edin Dzeko, che di sinistro trova l'angolino su assist di Lautaro Martinez. Girandola di cambi e all'80' c'è anche il ritorno in campo di Romelu Lukaku dopo due mesi.

Proprio il belga chiude i giochi di sinistro all'87' su imbucata di Correa.

Le pagelle dell'Inter

Queste le pagelle dei nerazzurri del match appena concluso:

Onana 6: Praticamente mai impegnato dagli avversari.

Skriniar 7: Alcuni interventi di pregevole fattura.

Acerbi 6,5: Ordinaria amministrazione per l'ex difensore della Lazio.

Bastoni 7: Un salvataggio determinante nei primi minuti e un assist per lui.

Dumfries 6: Prestazione sufficiente per l'esterno olandese.

Barella 7,5: Ovunque in mezzo al campo, il lancio per Dimarco sul secondo gol è di pregevole fattura.

Calhanoglu 7: Detta sempre i tempi in mezzo al campo, fondamentale anche in fase di interdizione.

Mkhitaryan 7: Ancora una volta decisivo così come lo è stato qualche giorno fa a Firenze.

Dimarco 7,5: Si riscatta dopo la prestazione sotto tono offerta contro la Fiorentina.

Lautaro Martinez 6: Subisce diversi falli nel primo tempo e non riesce a fare la differenza.

Dzeko 8: Non solo il gol, tra l'altro abbastanza semplice, ma anche tante giocate importanti per far salire la squadra e smistare il pallone con qualità sopraffina. Chiude con una doppietta.

Lukaku 7,5: Torna e lo fa in grande stile, un gol e un paio di accelerazioni che fanno capire come sia già sulla buona strada per essere al top della forma.