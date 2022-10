La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. La stagione dipenderà dalla posizione in classifica alla pausa mondiale così come dall'eventuale qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Sarà importante vincere contro il Benfica e il Paris Saint Germain ma servirà anche che il Maccabi Haifa vinca uno dei match che dovrà giocare. Da novembre la società bianconera dovrà dedicarsi anche al mercato, già a gennaio potrebbero arrivare un centrale difensivo ed un terzino. Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo.

C'è anche da valutare la situazione contrattuale di diversi giocatori bianconeri. A giugno vanno in scadenza di contratto Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot, nel 2024 invece Szczesny, Danilo e Bonucci. Una delle notizie di mercato degli ultimi giorni è stato il possibile approdo del centrale italiano al Tottenham di Antonio Conte. Notizia che non ha trovato conferme, anzi il centrale italiano potrebbe prolungare il suo contratto con la società bianconera per un'altra stagione, ovvero fino a giugno 2025. la Juventus sarebbe pronta ad allungare la sua intesa contrattuale con un ingaggio minore rispetto ai 6 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna il giocatore. Una notizia che non ha trovato il gradimento di diversi tifosi bianconeri, che hanno sottolineato come invece la Juventus abbia lasciato partire un giocatore come Dybala a parametro zero a giugno.

Diversi tifosi bianconeri non gradiscono prolungamento di contratto di Bonucci

La Juventus potrebbe prolungare il contratto di Bonucci per un'altra stagione. Una notizia che però non ha trovato il gradimento di diversi sostenitori bianconeri, come dimostrano diversi post degli stessi su Twitter. Un utente ha scritto: 'Datemi un solo motivo che spieghi il prolungamento di contratto di Bonucci'.

Un altro utente ha sottolineato: 'Capisci che la Juventus non è più una società seria da quando:-prendi di nuovo allegri come allenatore e fai un contratto assurdo, non rinnovi dybala, rinnovi bonucci e gli altri, perdi con il Monza e l’allenatore non viene cacciato dopo altre partite perse aggiungete voi'. Un altro ha aggiunto: 'Il prolungamento di contratto di Bonucci è l'esempio di una società inesistente'.

Parole pesanti quelle di alcuni sostenitori bianconeri nei confronti della società bianconera, soprattutto in riferimento all'età di Bonucci, che ha 35 anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora all'acquisto di un centrale di difesa già a gennaio. A tal riguardo potrebbe arrivare Evan N'Dicka. Con la partenza di Alex Sandro a giugno la società bianconera potrebbe anticipare l'acquisto anche di un terzino. A tal riguardo i preferiti sarebbero Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno come il francese e che potrebbero arrivare a Torino a prezzo vantaggioso.