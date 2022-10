La Juventus è una delle società più attive sul mercato, allo scopo di ricostruire una rosa che sta palesando delle mancanze in alcuni ruoli-chiave. A gennaio, ad esempio, potrebbero arrivare un centrale di sinistra ed un terzino. I giocatori seguiti dal club bianconero sarebbero Evan N'Dicka (Eintracht Francoforte), Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach) e Alejandro Grimaldo (Benfica), tutti in scadenza di contratto nel giugno del 2023 che, di conseguenza, potrebbero essere acquistati durante il mercato invernale a costi contenuti.

La Juventus sarebbe anche alla ricerca delle cosiddette "opportunità di mercato" per gennaio.

Infatti ci sono alcuni giocatori che, non trovando spazio nei club di appartenenza, potrebbero cambiare aria per trovare un minutaggio maggiore. Fra questi ci sarebbe Ryan Gravenberch, centrocampista ex Ajax che piace molto alla società del presidente Agnelli e che in estate si è trasferito al Bayern Monaco.

Gravenberch, finora, ha giocato davvero poco nella squadra bavarese che lo ha pagato 30 milioni di euro, nonostante avesse il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. In una recente intervista il mediano 20enne ha confermato la sua volontà di lottare per guadagnarsi un posto da titolare, ma la conferma nella seconda parte di stagione dipenderà molto dal suo impiego da qui a novembre, quando poi scatterà la sosta per i mondiali in Qatar.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di proporre al Bayern Monaco un prestito, magari inserendo un diritto oppure un obbligo di riscatto in estate.

Gravenberch potrebbe andare in prestito alla Juventus a gennaio

La Juventus starebbe dunque pensando a Gravenberch in prestito per gennaio. Il club bianconero è sulle tracce del centrocampista olandese da circa tre anni, e non a caso era stato inserito tra gli obiettivi estivi del mercato prima dell'ingaggio di Paul Pogba.

Gravenberch, invece, si è trasferito al Bayern Monaco. In questa prima parte di stagione con la maglia della squadra tedesca ha disputato poco più di 10 match, partendo quasi sempre dalla panchina. Trattandosi di un giocatore di 20 anni, potrebbe rappresentare per la Juventus un innesto di prospettiva per migliorare la qualità del centrocampo.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe cercando dei centrocampisti soprattutto per il prossimo Calciomercato estivo. I dirigenti della Vecchia Signora starebbero guardando soprattutto ai giocatori che si svincoleranno nel giugno del 2023. Tra questi ci sarebbero Youri Tielemans (Leicester), N'Golo Kanté (Chelsea) e Ilkay Gundogan (Manchester City).

Diverso, invece, il discorso per Douglas Luiz, il quale di recente ha firmato il rinnovo di contratto con l'Aston Villa.