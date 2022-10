La pesante sconfitta contro il Maccabi Haifa conferma le problematiche della Juventus in questo inizio di stagione. La squadra bianconera è attualmente ottava in campionato a -10 dal Napoli primo e soprattutto è vicina all'eliminazione dalla Champions League. A due match dalla fine del girone la distanza fra la Juventus e Paris Saint Germain e Benfica è di 5 punti. Non sarà facile neanche arrivare terzi nel girone considerando che il Maccabi Haifa si gioca il terzo posto proprio con i bianconeri. Intanto si discute del momento della squadra, con un ritiro deciso da Allegri fino a sabato per cercare di compattare i giocatori.

Di certo una possibile sconfitta contro il Torino potrebbe agevolare anche l'esonero di Allegri, nonostante il presidente Agnelli lo abbia confermato nel post match contro il Maccabi Haifa. Intanto a parlare della situazione della Juventus è stato Giovanni Guardalà. Il giornalista sportivo ha sottolineato come la squadra bianconera in questa stagione non abbia vinto nessun match rimediando solo due pareggi, uno contro la Sampdoria di Giampaolo (poi esonerato e sostituito da Stankovic) e un altro con la Fiorentina. Il giornalista sportivo ha aggiunto che dopo il match contro il Monza, perso 1 a 0 dai bianconeri, giocatori e Allegri si sono vergognati della prestazione messa sul campo.

Il giornalista sportivo ha parlato dell'inizio di stagione della Juventus

''Il rendimento della Juve è disastroso in trasferta. Ha fatto solo 2 punti con la Sampdoria che ha appena cambiato allenatore perché non otteneva risultati e con la Fiorentina che non sta brillando in questa stagione''. Queste le dichiarazioni di Giovanni Guardalà in riferimento all'inizio di stagione della Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''La sconfitta pesantissima col Monza ha fatto vergognare i giocatori e l’allenatore''. Parole pesanti quelle di Guardalà che confermano le problematiche della società bianconera, che è attesa da un mese difficile in cui dovrà cercare di migliorare le prestazioni e la posizione in classifica in campionato e nel girone di Champions League.

Ci saranno match molto impegnativi fino a novembre, su tutti quello contro il Paris Saint Germain.

Il calendario della Juventus fino a novembre

La Juventus giocherà contro il Torino sabato 15 ottobre, contro l'Empoli venerdì 21 ottobre. Qualche girono dopo ci sarà i il match in Portogallo contro il Benfica e poi il Lecce il 29 novembre. A novembre invece all'Allianz Stadium di Torino ci sarà il match contro l'Inter, a cui seguirà quello contro il Verona il 10 novembre e 3 giorni dopo quello contro la Lazio all'Allianz Stadium di Torino.