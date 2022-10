L'Inter avrebbe cominciato a lavorare in vista delle prossime sessioni di Calciomercato, soprattutto adesso che si è avvicinata alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, che garantirà comunque un tesoretto importante per le casse nerazzurre, anche in ottica futura. Il club meneghino potrebbe intervenire per rinforzare le fasce vista l'incertezza su Robin Gosens che, se dovesse continuare a non giocare, potrebbe chiedere la cessione. Tra i nomi sondati ci sarebbe sempre quello di Singo, che non sembra essere più intoccabile in casa Torino.

Anche la Fiorentina sta già lavorando in cerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima sessione di calciomercato. I viola avrebbero messo gli occhi su Nico Dominguez, che vorrebbe lasciare il Bologna per giocare in Europa in futuro.

Inter su Singo

Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare in vista delle prossime sessioni di calciomercato è sicuramente quello delle fasce. I nerazzurri, infatti, hanno alcune situazioni in sospeso, su tutte quelle di Robin Gosens, che piace molto in Bundesliga e in Premier League, oltre a qualche top club italiano, e Matteo Darmian, che è in scadenza di contratto a giugno.

Per questo motivo i dirigenti si stanno guardando intorno e per quanto riguarda la fascia destra avrebbero messo gli occhi su Wilfried Singo.

Per caratteristiche l'ivoriano potrebbe rappresentare il perfetto vice Dumfries, anche se pure per l'olandese non sono da escludere colpi di scena sul mercato. Il giocatore non sembra essere ritenuto più intoccabile dal Torino, ha il contratto in scadenza a giugno e, nonostante l'opzione di rinnovo non è escluso che possa essere ceduto già a gennaio.

In questa stagione sono sei le presenze raccolte in campionato, con Juric che lo alterna con Ola Aina e Lazaro.

La valutazione del classe 2000 si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra che l'Inter vorrebbe abbassare notevolmente proponendo il cartellino proprio di Lazaro, ora in prestito ai granata e Roberto Gagliardini.

Fiorentina su Dominguez

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi di qualità in mezzo al campo, nonostante gli arrivi questa estate di Barak e Mandragora. Il nome che piace molto ai viola sarebbe quello di Nicolas Dominguez, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Bologna e proprio per questo a gennaio potrebbe essere l'ultima sessione in cui si può cedere per una buona valutazione. I rossoblù lo valutano intorno ai 20 milioni di euro, ma il club di Commisso potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Maleh più un conguaglio di 10 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca.