Uno dei grandi protagonisti della rinascita dell'Inter nelle ultime partite è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. Suo il gol che può essere definito della svolta, che ha regalato la vittoria contro il Barcellona in Champions League e che ha messo il discorso qualificazione su binari favorevoli proprio quando i nerazzurri sembravano ad un passo dal baratro con Simone Inzaghi sempre più vicino all'esonero. Il giocatore ha fatto spesso la differenza anche l'anno scorso e le sue prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto in Bundesliga, campionato dove è esploso con la maglia del Bayer Leverkusen e dove potrebbe anche tornare il prossimo anno.

L'ex Milan, infatti, sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund, che sta cominciando a guardarsi intorno qualora dovesse cedere Bellingham, che piace molto al Real Madrid.

Un centrocampista che potrebbe muoversi tra qualche mese è Nandez, pronto a lasciare il Cagliari per tornare in Serie A a gennaio. L'uruguaiano piace a due big italiane, il Napoli e la Juventus, in cerca di alternative di livello in quella zona del campo.

Borussia Dortmund su Calhanoglu

Hakan Calhanoglu l'anno scorso è stato tra i migliori giocatori dell'Inter e i numeri lo dimostrano. Ben dodici assist e sette reti raccolti nello scorso campionato, a dimostrazione di come possa essere decisivo, non facendo rimpiangere Christian Eriksen.

Anche quest'anno il turco sta avendo un discreto rendimento, nonostante qualche alto e basso dovuto, però, più al rendimento di tutta la squadra ma le sue qualità non si discutono. Il classe 1994 ha sempre molti estimatori anche in Germania e proprio per questo motivo il Borussia Dortmund starebbe pensando a lui qualora dovesse cedere Jude Bellingham al Real Madrid.

L'Inter non considera l'ex Milan incedibile visto che una sua cessione genererebbe anche una plusvalenza piena essendo arrivato a parametro zero l'anno scorso. La società nerazzurra avrebbe fatto sapere al club tedesco di essere disposto a trattare soltanto per proposte superiori ai 30 milioni di euro.

Napoli e Juventus su Nandez

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione invernale di Calciomercato è quello di Nahitan Nandez, che già questa estate sembrava destinato a lasciare il Cagliari. Alla fine è rimasto in Sardegna, ma i rossoblù sarebbero pronti a cederlo a gennaio.

Su di lui ci sarebbe l'interesse di Napoli e Juventus, alla ricerca di un'alternativa di livello in mezzo al campo e l'uruguaiano piacerebbe molto essendo ritenuto un jolly adattabile in diversi ruoli. La valutazione è sui 7-8 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio per andare incontro alle esigenze dei club. Azzurri pronti a mettere sul piatto il cartellino di Diego Demme, che all'ombra del Vesuvio sembra ormai ai margini. I bianconeri, invece, potrebbero proporre il cartellino di uno tra Aké e Matias Soulé.