La Juventus ha provato a monetizzare nel recente Calciomercato estivo cedendo alcuni giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Parliamo di Denis Zakaria e Arthur Melo, trasferitisi in prestito con diritto di riscatto rispettivamente al Chelsea e al Liverpool. Entrambi però non hanno raccolto minutaggio, soprattutto il brasiliano nelle ultime settimane si è allenato con la seconda squadra inglese per ritrovare la forma ideale. Di recente il suo agente sportivo Pastorello ha dichiarato che il brasiliano diventerà importante per il Liverpool.

Le ultime notizie di mercato però confermano come la società inglese stia lavorando all'acquisto di un altro centrocampista a gennaio. Questo potrebbe significare che Arthur Melo non sarà riscattato a giugno e che quindi ritornerà alla Juventus. Il giocatore che sarebbe seguito dal Liverpool per rinforzare il centrocampo è Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno e che potrebbe anticipare il suo approdo al Liverpool già a gennaio. In questo modo il Liverpool eviterebbe il rischio di tante società che potrebbero ingaggiare a parametro zero il centrocampista.

Arthur Melo potrebbe tornare alla Juve

Possibile ritorno alla Juventus per Arthur Melo a giugno. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Liverpool potrebbe non riscattare il cartellino di Arthur Melo a giugno.

Il centrocampista brasiliano sta recuperando la forma ideale e non ha ancora dato un contributo alla squadra inglese allenandosi con la seconda squadra. Una situazione che potrebbe portare la ritorno del brasiliano a Torino a fine stagione, con la Juventus che non avrebbe la possibilità di monetizzare dal suo cartellino. Come è noto il brasiliano si è trasferito al Liverpool nel recente calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto per un totale di 43 milioni di euro.

Al posto del brasiliano potrebbe arrivare Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno e che potrebbe approdare al Liverpool a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo per quanto riguarda il mercato. La società bianconera potrebbe attingere al mercato dei parametri zero considerando che ci sono diversi giocatori di qualità che potrebbero migliorare la squadra bianconera.

Dalla difesa al centrocampo, fino ad arrivare al settore avanzato, la società sta valutando diversi giocatori interessanti, a partire da Evan N'Dicka e Stefan de Vrij fino ad arrivare a Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini. Per il centrocampo piacciono N'Golo Kanté, Ilkay Gundogan e Douglas Luiz. Tutti giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno.