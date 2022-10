La Juventus è reduce da due sconfitte consecutive (contro il Milan in campionato e contro il Maccabi Haifa in Champions League, entrambe per 2-0) che hanno pregiudicato la rincorsa dei bianconeri in entrambe le manifestazioni.

Il presidente Andrea Agnelli, dopo la sconfitta in Champions League, ha sottolineato che in questo momento Allegri non è a rischio esonero ("Faccio fatica a pensare a un cambio in corsa di allenatore alla Juventus, noi i bilanci li facciamo sempre a fine stagione") e che la situazione difficile della squadra dipende da tutto il gruppo e non da un singolo.

Intanto lo stesso mister Massimiliano Allegri, ha sottolineato che la Juventus farà il ritiro alla Continassa fino al match contro il Torino previsto sabato 15 ottobre: "Ora andremo tutti in ritiro fino al derby". Una decisione che dovrebbe servire per ricompattare il gruppo e per trovare la forza per ripartire. Intanto il nuovo infortunio ad Angel Di Maria non agevola il tecnico, che nel derby della Mole dovrebbe affidarsi nel settore avanzato a Milik e a Vlahovic.

Ritiro per i giocatori della Juventus

Nel dopo-gara di Maccabi Haifa-Juventus il tecnico Massimiliano Allegri ha confermato che la squadra bianconera sarà in ritiro fino a sabato, ovvero fino al match di campionato contro il Torino.

Un modo per cercare di compattare giocatori e staff tecnico e per cercare di migliorare una stagione che è iniziata in modo non positivo. La Juventus rischia l'uscita anticipata dalla Champions League, considerando che a due partite dalla fine del girone è a -5 punti dal primo e secondo posto. Inoltre si trova a -10 punti dal primo posto in campionato del Napoli.

Sul proprio futuro immediato Allegri ha detto: "Dimissioni? Non ci ho mai pensato, quando una sfida diventa più difficile è ancora più bella, bisogna uscire da questo momento con coraggio, voglia e passione".

La posizione di Allegri potrebbe essere sotto osservazione fino a metà novembre, solo dopo la società bianconera potrebbe decidere se confermarlo o meno per la seconda parte della stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto lavora anche al mercato di gennaio. Si valutano l'arrivo di un centrale di sinistra e quello di un terzino. I preferiti sembrano essere Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno e che quindi potrebbero arrivare nel mercato di gennaio a prezzo ribassato.