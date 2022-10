La Juventus è attesa da settimane importanti con problemi evidenti nel gioco nelle varie competizioni in cui è impegnata. La classifica in campionato ci dice che i bianconeri sono a -10 dal Napoli primo, c'è il rischio anche di un'uscita anticipata dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa, un'eliminazione attualmente molto probabile e che sarebbe pesante anche dal punto di vista economico considerando che gli ottavi di finale significherebbero circa 60 milioni di euro. Tante le critiche che hanno riguardato squadra e tecnico, soprattutto Massimiliano Allegri sembra essere considerato uno dei principali responsabili delle prestazioni della Juventus.

Non è un caso che gran parte dei sostenitori bianconeri chiedano il suo esonero. In questi giorni dopo la sconfitta contro il Milan e quella contro il Maccabi Haifa è stato di nuovo sostenuto in maniera decisa l'hashtag #AllegriOut su Twitter. C'è la convinzione fra diversi tifosi della Juventus che il cambio di tecnico possa sistemare la situazione attuale della squadra bianconera. D'altronde per molti cambiare i giocatori diventerebbe difficile a stagione iniziata, le critiche ad Allegri riguardano soprattutto il fatto che in 16 mesi non è riuscito a dare un'idea di gioco importante alla squadra bianconera. Oltre a questo anche le problematiche in campionato ed in Champions League non agevolano il sostegno al tecnico da parte dei sostenitori bianconeri.

I tifosi hanno lanciato di nuovo l'hashtag #AllegriOut dopo Milan - Juventus

Su Twitter dopo la sconfitta contro il Milan è stato di nuovo lanciato l'hashtag #AllegriOut ed è diventato uno di quelli in tendenza, anche dopo il 2 a 0 subito contro il Maccabi Haifa. Le prestazioni contro i rossoneri e gli israeliani hanno deluso gran parte dei sostenitori bianconeri, non solo per le sconfitte ma anche per una motivazione che sembra essere stata assente da parte dei giocatori bianconeri.

Un utente ad esempio ha ironizzato sul fatto che al Milan mancavano 5 titolari, nonostante questo la squadra di Pioli ha sovrastato nel gioco quella di Allegri. Un altro utente ha lanciato una critica alla società per la decisione di voler confermare il tecnico nonostante stia deludendo in campionato ed in Champions League.

Un altro ha utilizzato l'ironia in riferimento al mese di ottobre di Allegri, sottolineando che non ha fatto peggio neanche la Juventus di Del Neri. Parole evidentemente dovute anche alla delusione maturata in questo inizio di stagione da parte di tanti sostenitori bianconeri.

La situazione di Allegri alla Juventus

La Juventus dovrebbe confermare Allegri almeno fino alla pausa del mondiale. Solo dopo si deciderà se continuare anche nella seconda parte di stagione con il tecnico o se affidarsi ad uno nuovo. Da valutare se in tal caso la società bianconera si affidi ad un traghettatore fino a giugno e poi ad un tecnico con l'esperienza internazionale dal 2023-2024 o se eventualmente decida subito per un tecnico importante. Quelli disponibili attualmente sono Zidane e Tuchel.