La storia d'amore tra la Juventus e Leonardo Bonucci dovrebbe proseguire: fino a qualche settimana fa la cosa non avrebbe destato troppo scalpore se non fosse per le voci di crisi degli ultimissimi giorni con annesse ipotesi di addio già a gennaio. Le parti adesso sembrano di nuovo vicine tanto da pensare ad un rinnovo di contratto. A riportare l'indiscrezione diversi quotidiani sportivi.

L'intenzione del numero 19 bianconero sarebbe quella di continuare la sua avventura alla corte della Vecchia Signora. Il tutto con la dirigenza della Juventus che vede nel suo capitano una guida per i giovani.

Leonardo Bonucci sembra dunque essere l'uomo scelto dalla società per trasmettere il DNA juventino alle generazioni future.

Bonucci vorrebbe restare alla Juventus

La volontà della Juventus e quella di Leonardo Bonucci sarebbe dunque di proseguire insieme anche per le prossime stagioni. Le parti sarebbero in particolare già al lavoro per estendere l'attuale accordo che prevede per il numero 19 bianconero una scadenza fino al 2024. Quello che sembra certo è che Leonardo Bonucci possa essere il capitano della Juventus almeno fino al 2025 ma non è da escludere che l'accordo possa essere pluriennale. Il numero 19 juventino è legato ai colori della Vecchia Signora in modo viscerale e questo nuovo accordo servirà anche per spazzare le recenti voci di mercato che lo volevano al Tottenham già al gennaio alla corte di Antonio Conte.

A breve dunque la Juventus e Bonucci si ritroveranno per mettere tutto nero su bianco.

Le parole di Allegri

Nelle ultime settimane si è parlato molto del rapporto tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci. In molti hanno sostenuto che tra i due ci sarebbe molta freddezza. Ma di recente il tecnico livornese ha sottolineato che il rapporto con Leonardo Bonucci è dei migliori: "Leonardo è il capitano della squadra è un giocatore importante e come tutti gli altri va gestito".

Allegri ha spiegato che Bonucci ha superato 30 anni e, come spesso accade, i giocatori più maturi vanno gestiti. Per questo motivo, in certe occasioni, il numero 19 juventino deve riposare. Ma per Massimiliano Allegri il suo capitano è importante sia quando gioca che quando resta fuori: "Lui è molto importante sia quando gioca che quando non gioca". Adesso Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci sembrano destinati a lavorare insieme per altre stagioni visto che il difensore dovrebbe presto rinnovare.