Potrebbero esserci nomi altisonanti per quanto riguarda il mercato del futuro di Inter, Milan e Juventus. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il club bianconero avrebbe nuovamente preso in considerazione la pista che potrebbe portare a Gianluigi Donnarumma. I rossoneri, invece, potrebbero sedersi a tavolino se dovesse arrivare un'offerta per Rafael Leao per poi cogliere al volo l'occasione che si è creata con l'esclusione di Cristiano Ronaldo dalla rosa del Manchester United. L'Inghilterra potrebbe essere il futuro di Hakan Calhanoglu dell'Inter, che sarebbe finito fortemente nel mirino del Newcastle.

La Juventus penserebbe a Carnesecchi e Donnarumma

La società presieduta dagli Agnelli starebbe valutando dei profili per blindare la porta visto che Szczesny ha il contratto in scadenza nel 2024. Al termine della stagione, l'ex estremo difensore del Milan potrebbe essere accostato alla Juventus poiché il Paris Saint Germain non sarebbe molto contento delle prestazioni del ragazzo e avrebbe pensato di fare un tentativo per Jan Oblak dell'Atletico Madrid. Donnarumma ha il contratto in scadenza nel 2026 e avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro. Il vero ostacolo sarebbe però rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce attualmente. La seconda idea sarebbe anche quella che riguarda Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta, attualmente in forza alla Cremonese.

Suggestione Ronaldo per il Milan di Pioli

Anche il club rossonero starebbe pensato a Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe essere offerto da Jorge Mendes, suo agente, dopo la decisione del Manchester United che ha deciso di escluderlo dalla rosa per essere entrato negli spogliatoi prima della fine del match vinto contro il Tottenham.

La trattativa potrebbe essere impostata se dovesse arrivare un'offerta allettante per Rafael Leao. L'attaccante di Stefano Pioli interesserebbe molto a Chelsea e Manchester United che potrebbero pagare proprio il cartellino da 150 milioni di euro. Se l'ex Lille dovesse essere ceduto già a gennaio, il club milanese potrebbe pensare proprio a Cristiano Ronaldo per potenziare un reparto offensivo composto da Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

I rossoneri potrebbero proporre un'offerta complessiva, tra ingaggio e cartellino, di circa 50 milioni di euro.

Ipotesi Premier per Calhanoglu

Il Newcastle sarebbe sulle tracce di Hakan Calhanoglu e vorrebbe bussare alla porta dell'Inter già a gennaio. Secondo le ultime notizie sarebbero pronti circa 40 milioni di euro per il fantasista turco che è stato ingaggiato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Milan. La dirigenza nerazzurra vorrebbe però opporsi alla cessione perché il ragazzo è ritenuto fondamentale per il progetto tecnico di Simone Inzaghi