La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per completare e puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, Mamardashvili possibile idea per l'estate

In estate, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione sul fronte mercato. I cambiamenti riguarderebbero anche la porta con Wojciech Szczesny che potrebbe salutare al termine della stagione. Il portiere polacco sarebbe infatti finito nel mirino del Manchester United come possibile sostituto di De Gea.

Per questo, i bianconeri starebbero sondando diversi profili in caso di addio da parte dell'ex Roma e Arsenal.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano che si sta ritagliando un ruolo importante nella Liga con il Valencia di Gennaro Gattuso. Le prestazioni dell'estremo difensore non sono passate inosservate e la Juventus sarebbe molto interessata al classe 2000. Per questo, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad un'offerta importante per convincere il club spagnolo a cedere il portiere nella sessione estiva di mercato.

Non c'è solo Mamardashvili come possibile erede di Szczesny. Altro profilo da prendere in considerazione è quello di Marco Carnesecchi che complice un brutto infortunio alla spalla non è stato acquistato dalla Lazio in estate.

Il talentuoso portiere della Nazionale under 21 italiano potrebbe esser così un'ottima opzione per la porta bianconera. L'Atalanta proprietaria del cartellino non fa sconti e chiede almeno 20 milioni di euro per imbastire una trattativa.

Juve, possibile rinnovo per Bonucci

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte rinnovi, in particolare di quei calciatori che hanno un peso specifico sia in campo che all'interno dello spogliatoio.

È il caso di Leonardo Bonucci che dopo alcuni voci di mercato legate al Tottenham di Antonio Conte potrebbe continuare la sua esperienza in bianconero. Secondo le ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad offrire un rinnovo contrattuale fino al 2024 con un ingaggio attorno ai 5 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai 7 percepiti dal Campione d'Europa.

Toccherà a Bonucci decidere se continuare la sua esperienza nonostante un feeling non esaltante con Allegri.

Chi invece sembrerebbe destinato a lasciare Torino è Alex Sandro che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. Restano in bilico le posizioni di Juan Cuadrado e Adrien Rabiot che hanno un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Allegri.