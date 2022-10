La Juventus, in queste ore, è in ritiro e si sta preparando in vista della gara di campionato contro il Torino di sabato 15 ottobre alle ore 18.

Per questo match Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Federico Chiesa, Paul Pogba e Angel Di Maria. Queste tre assenze sono pesanti, ma la rosa bianconera ha tante altre alternative per essere competitiva. Pertanto mister Allegri starebbe pensando a un 3-5-2, inserendo alcune novità.

In particolare i cambi di maggiore rilievo dovrebbero essere a centrocampo e in attacco. In mezzo al campo dovrebbe esserci spazio per Manuel Locatelli, mentre in avanti Moise Kean potrebbe avere l'opportunità di giocare tra i titolari al fianco di Dusan Vlahovic.

Juventus in ritiro in attesa del derby di Torino

La Juventus, in queste ore, è alla Continassa e i bianconeri stanno proseguendo il ritiro iniziato il 13 ottobre. Allegri ha deciso di portare la squadra al JHotel per ritrovare l'unità di intenti dopo le recenti sconfitte.

La Juventus spera che il ritiro possa servire ai giocatori per ritrovare quella cattiveria agonistica che sembra sperare smarrita. Allegri è chiamato a dare una scossa anche a livello tattico e per questo motivo starebbe pensando di optare per un 3-5-2. Questo sistema di gioco potrebbe consentire ai giocatori di agire nei ruoli naturali. Dunque, in difesa giocheranno Gleison Bremer, Leonardo Bonucci e Danilo.

Mentre a centrocampo sulla corsia di destra si muoverà Juan Cuadrado.

In mezzo, invece, toccherà al terzetto formato da Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Il numero 5 italiano pare in vantaggio rispetto a Leandro Paredes. A completare la mediana ci sarà Filip Kostic che si muoverà alla corsia mancina.

Milik dovrebbe andare in panchina

Per la gara contro il Torino ci dovrebbe essere una novità molto importante di formazione che riguarderebbe l'attacco.

Infatti, la Juventus potrebbe schierare la coppia d'attacco formata da Dusan Vlahovic e Moise Kean. Mentre Arek Milik dovrebbe partire dalla panchina e potrebbe entrare solo a gara in corso.

Ogni dubbio di formazione, comunque, verrà risolto solo nelle ultime ore. Allegri, infatti, comunicherà la formazione solo nella riunione tecnica che si terrà a poche ore dal derby.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.