Uno dei protagonisti in casa Inter nelle ultime settimane è stato Nicolò Barella, tra i migliori in campo nell'ultima sfida di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou, in cui ha messo a segno anche uno dei gol nel 3-3 finale. Una prestazione che non è passata inosservata in casa blaugrana, visto che il club spagnolo avrebbe messo gli occhi sul centrocampista nerazzurro in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. Ovviamente le qualità del classe 1997 non si discutono e il Barça non le scopre oggi, ma la leadership mostrata in una sfida così importante ha convinto definitivamente il club a fare un tentativo.

Intanto la Juventus ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione. I bianconeri sono praticamente fuori dalla Champions League e lontani dalla vetta della classifica. Per questo motivo il club proverà a rinforzare la difesa nelle prossime sessioni e uno dei nomi sondati sarebbe quello di Igor, difensore della Fiorentina.

Barcellona su Barella

Uno dei top player della rosa dell'Inter risponde sicuramente al nome di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è uno dei simboli della squadra di Simone Inzaghi e lo scorso anno ha rinnovato il proprio contratto con un ingaggio portato a quasi 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Mercoledì al Camp Nou contro il Barcellona è stato tra i protagonisti con una prestazione di grandissima qualità, segnando anche il gol del momentaneo 1-1.

Già in passato diverse società si sono interessate a lui, ma l'Inter non ha mai voluto privarsene. Per le prossime sessioni di calciomercato sembra pronto a fare un tentativo il Barcellona, rimasto stregato dalla sfida di Champions League, consapevole del fatto che servirà una proposta davvero importante per far tentennare la società nerazzurra, che non vorrebbe privarsene.

Per questo motivo i blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Franck Kessié e un conguaglio economico tra i 20 e i 30 milioni di euro. L'ultima parola spetterà al club meneghino, che deciderà se rispedire al mittente la proposta o invece, quantomeno, sedersi al tavolo delle trattative con gli spagnoli.

Juventus su Igor

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Leonardo Bonucci non sembra essere più al top della sua carriera e non è più giovanissimo, mentre Daniele Rugani non sembra rientrare nei piani della società per il futuro. Per questo motivo la società bianconera avrebbe messo gli occhi nuovamente su Igor, che era stato sondato anche questa estate. La Fiorentina non lo considera incedibile, avendo in quel reparto anche Milenkovic e Martinez Quarta e la sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per abbassare l'esborso economico la Juve proverà ad inserire nell'affare il cartellino di Luca Pellegrini, valutato sui 10 milioni di euro, oltre a un conguaglio economico.