Durante la pausa per le nazionali si è molto parlato del futuro della panchina di Massimiliano Allegri. Le indiscrezioni su un possibile addio del tecnico livornese si sono rincorse per diversi giorni. Ma la Juventus, in realtà, non ha mai messo in discussione il suo allenatore come ha spiegato Pavel Nedved: "Allegri non è mai stato un minuto in dubbio", ha detto il vice presidente della Juventus ai microfoni di Sky Sport. Dunque, Massimiliano Allegri gode della fiducia della società e può lavorare con calma. Adesso si aspetta solo il rientro di giocatori come Federico Chiesa e Paul Pogba per far rendere la squadra al meglio.

Si aspettano Chiesa e Pogba

Nella prima parte di stagione, la Juventus ha dovuto fare i conti con i tanti infortuni. Adesso Massimiliano Allegri ha recuperato giocatori importanti e ai box restano solo Federico Chiesa e Paul Pogba. Solo quando rientreranno entrambi, la Juventus potrà mettere in campo tutto il suo potenziale come ha spiegato lo stesso Pavel Nedved: "Noi abbiamo delle idee in testa, loro due sono giocatori a cui piace la fase offensiva". Adesso, però, l'obbiettivo di tutte le componenti è quello di recuperare il terreno perso come ha sottolineato lo stesso vice presidente della Juventus: "Dalla società al tecnico ai giocatori allo staff stiamo facendo di tutto per metterci a posto e fare partite da Juve".

I bianconeri sono in ripresa e le gare contro Bologna e Maccabi Haifa dimostrano come i giocatori abbiano capito che bisogna dare di più. La Juventus, però, dovrà dare seguito a queste prestazioni anche perché, nelle prossime settimane, la squadra dovrà giocare partire no!to importanti contro il Milan, il Maccabi Haifa e il Torino.

Questi match, saranno ravvicinati e ci sarà poco tempo per lavorare. Solo dopo il derby la Juventus avrà qualche giorno in più per allenarsi visto che tra il match contro i granata e quello contro l'Empoli ci saranno sei giorni di distanza. Dopo la partita contro i toscani il calendario juventino sarà serrato con partite ogni tre giorni fino alla pausa per il mondiale.

Ci sono cose da sistemare

La Juventus sembra in fase di guarigione e le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa hanno dato nuova linfa alla squadra. Ma contro gli israeliani c'è stato un quarto d'ora in cui i bianconeri hanno concesso il fianco agli avversari. Massimiliano Allegri ha spiegato che i suoi ragazzi hanno capito che certe distrazioni si devono evitare: "Fortunatamente ho una squadra responsabile e hanno capito che non si puo giocare così". Adesso la Juventus è chiamata a dare seguito alle vittorie contro il Bologna e il Maccabi per tentare di raggiungere obiettivi importanti.