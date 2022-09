Quello attuale è un momento non facile per la Juventus. Nelle ultime cinque partite di campionato i bianconeri hanno ottenuto un solo successo e nell'esordio in Champions League è arrivata una sconfitta a Parigi con il PSG per 2-1.

Già la partita di domani sera, mercoledì 14 settembre 2022, in casa con il Benfica può risultare quindi molto importante per il passaggio del turno nella massima competizione europea. Il tecnico dei piemontesi, Massimiliano Allegri ha presentato il match nel corso della conferenza stampa della vigilia, sottolineando di aver recuperato Angel Di Maria.

La Juventus recupera Di Maria

Nella seconda giornata del girone di Champions League la Juventus sarà impegnata all'Allianz Stadium contro il Benfica.

In conferenza stampa, mister Allegri ha dato un aggiornamento sulla questione infortunati. L'argentino Di Maria è stato recuperato, mentre per quanto riguarda il portiere Szczesny bisogna ancora attendere. Non ci sarà, invece, il terzino sinistro brasiliano Alex Sandro che ha riportato un problema all'adduttore e sarà da valutare per la partita di Monza. Non giocheranno nemmeno i centrocampisti Rabiot e Locatelli.

Allegri sulla partita con il Benfica

Sul Benfica, Allegri ha dichiarato che è una compagine con una storia europea alle spalle importante ed è una squadra abituata a disputare questo tipo di partite.

Secondo il mister dei piemontesi, i portoghesi hanno una rosa con buoni calciatori e il loro allenatore ha conferito aggressività a un club che giunge a questo incontro dopo 11 risultati positivi. "Domani non è decisiva, ma importante", ha sottolineato Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

La ricetta per conquistare la vittoria, secondo il tecnico della Juve, consiste nell'effettuare una prestazione di squadra a livello di compattezza, restare concentrati e concedersi pochissime amnesie.

Juve alla ricerca della prima vittoria in Champions

Nella seconda giornata del Girone H di Champions League la Juventus ha quasi l'obbligo di vincere questa partita. Il Benfica ha infatti vinto all'esordio in casa con il Maccabi Haifa per 2-0. I portoghesi sono quindi in vetta insieme al Paris Saint Germain, che contemporaneamente sarà impegnato in Israele.

Un eventuale successo dei bianconeri consentirebbe di raggiungere la squadra allenata da Roger Schmidt e di conquistare la prima vittoria stagionale nella competizione.