La Juventus ha dato seguito in parte al buon secondo tempo giocato contro il Paris Saint Germain. Dopo 70 minuti giocati non nella maniera ideale contro la Salernitana (come ammesso anche da Allegri) i bianconeri sono riusciti a ribaltare l'iniziale vantaggio per 2 a 0 dei campani ma la Var e l'arbitro hanno annullato ingiustamente il gol di Milik. Rimangono però i problemi nel gioco della squadra bianconera, con il solo Paredes che non sembra sia supportato come dovrebbe. Tante le critiche che hanno riguardato il tecnico nelle ultime settimane, fra addetti ai lavori ma anche fra i tifosi bianconeri che sui social hanno lanciato anche l'hashtag #AllegriOut.

Il toscano è considerato uno dei responsabili di questo inizio deludente della squadra bianconera, fra i più critici c'è sicuramente Claudio Pea. Il giornalista sportivo ha dichiarato che a parer suo Massimiliano Allegri sembra non abbia ancora voglia di allenare. Ha poi parlato della decisione discutibile di affidarsi ad Alex Sandro come terzino sinistro, dichiarando che che anche il nipote di 10 anni capisce che è il primo giocatore che dovrebbe sostituire considerando il suo rendimento. Secondo Pea la Juventus è una squadra che farà fatica ad arrivare quinta, altro che lottare per il titolo.

'La Juventus mi ha nauseato, ha fatto una campagna acquisti assurda.

Ma si allena? Corre? Allegri non mi sembra abbia ancora voglia di allenare'. Queste le dichiarazioni di Claudio Pea, il giornalista sportivo ha sottolineato come il toscano sembra non abbia voglia di allenare. Ha aggiunto: 'Anche mio nipote di 10 anni capisce che il primo calciatore che devi cambiare Alex Sandro'. Il giornalista sportivo ha voluto criticare anche la società bianconera per la decisione di ingaggiare giocatori che non hanno una condizione fisica ideale pagandoli diversi milioni a stagione.

Evidente il riferimento all'ingaggio di Pogba, che guadagna circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus. Pea ha elogiato Bonucci, nonostante l'età e gli acciacchi è uno dei pochi che ha la carica e che ha carattere. Il giornalista sportivo ha dichiarato: 'La Juventus farà fatica ad arrivare quinta in classifica, altro che titolo'.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cercare di sostenere il lavoro di Allegri rinforzando ulteriormente la rosa durante il mercato di gennaio. Potrebbero arrivar un difensore centrale ed un terzino sinistro, piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dica dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica. Sarà però importante rimanere nei primi posti in classifica prima della pausa per il mondiale oltre che qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.