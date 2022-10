La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato fra campionato e Champions League. Sarà importante vincere gran parte dei match per diminuire la distanza da Atalanta e Napoli, attualmente a +7, oltre al fatto che servono quattro vittorie in Champions League per la qualificazione agli ottavi di finale. Intanto, la società bianconera lavora sul mercato in previsione di gennaio, quando potrebbero arrivare un centrale di sinistra ed un terzino. Si valutano diversi giocatori, soprattutto quelli in scadenza a giugno. Fra i preferiti ci sarebbero Evan N'Dicka, giocatore dell'Eintracht Francoforte, Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Monchengladbach, tutti in scadenza a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso.

Per giugno, la società bianconera starebbe valutando un altro centrale che può giocare anche centrocampista davanti alla difesa. Parliamo di Jakub Kiwior, giocatore dello Spezia che nel recente Calciomercato estivo era stavo vicino al trasferimento nel campionato inglese ma che alla fine è rimasto in Liguria. Fra le società interessate al giocatore, oltre alla Juventus, ci sarebbe anche il Milan. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Possibile offerta per Kiwior da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Jakub Kiwior nel calciomercato estivo. Il centrale dello Spezia piace molto, non solo perché giovane, ma anche perché si sta confermando anche in questo inizio di stagione.

Può giocare centrale e centrocampista, ha fisicità ed una buona capacità nell'impostazione di gioco. Potrebbe integrarsi molto bene con Bremer, ma anche con Rugani, Gatti e Bonucci. In questa stagione ha giocato fino ad adesso 8 match nel campionato italiano, giocando sempre da titolare. È nazionale della Polonia e, di recente, il suo compagno Lewandowski lo ha elogiato sottolineando come sia cresciuto molto negli ultimi mesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come dicevamo, potrebbe acquistare diversi giocatori a gennaio e valutare come rinforzo Kiwior per il calciomercato estivo. La società bianconera starebbe lavorando però anche all'ingaggio di diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. Ci riferiamo soprattutto ai centrocampisti, considerando che nel campionato inglese ce ne sono diversi che potrebbero lasciare a parametro zero le società per le quali giocano.

Piacciono molto Youri Tielemans. N'Golo Kanté, Ilkay Gundogan e Douglas Luiz. Vanno in scadenza di contratto a giugno anche N'Dicka, Grimaldo e Bensebaini ma potrebbero anticipare l'arrivo a gennaio, soprattutto il francese.