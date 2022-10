La Juventus è sempre stata attenta ai giovani, a maggior ragione nelle ultime stagioni con il lancio dell'under 23 bianconera. Tanti giovani cresciuti nel settore giovanile hanno avuto la possibilità di crescere in un campionato impegnativo come la Serie C e questo ne ha agevolato i miglioramenti. Basti pensare ai vari Miretti, Fagioli o de Winter, che sta dimostrando all'Empoli di essere uno dei migliori giovani difensori del campionato italiano. E a proposito di giocatori giovani, la Juventus continua a valutarne diversi sul mercato. Fra questi ci sarebbe un brasiliano classe 2004, approdato nel recente Calciomercato estivo all'Almeria, nel campionato spagnolo.

La società è di proprietà di Turki Al-Sheikh, consigliere della Corte Reale saudita e responsabile dell'area intrattenimento, vicino al principe ereditario Mohammed Bin Salman. L'Almeria ha quindi una proprietà saudita che non ha di certo problemi economici, l'investimento effettuato per Kaiky è stato importante per la qualità del giocatore, parliamo di un classe 2004 che è considerato in Brasile come il nuovo Marquinhos. E' stato pagato 7 milioni di euro dalla società spagnola, la Juventus valuta il suo acquisto per il calciomercato estivo.

Il giocatore Kaiky potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare nel calciomercato estivo il centrale dell'Algeria Kaiky.

Il classe 2004 è uno dei migliori giovani del calcio brasiliano, approdato nella società spagnola nel recente mercato estivo per circa 7 milioni di euro. In questo inizio di stagione ha disputato 6 match, diversi dei quali schierato nel secondo tempo. E' considerato il nuovo Marquinhos in Brasile, la Juventus lo starebbe valutando e potrebbe fare un'offerta a giugno 2023.

Il giovane è cresciuto nel Santos, società che ha lanciato diversi giocatori importanti per la storia del calcio brasiliano come Robinho e Neymar. La società bianconera ha un rapporto professioanle ideale con quella brasiliano avendo già avuto modo di fare trattative di mercato. Ci riferiamo all'acquisto nel calciomercato estivo del 2021 di Kaio Jorge, arrivato per circa 3 milioni di euro a Torino perché in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana.

Il centrale Kaiky è parte integrante della nazionale under 20 del Brasile anche se ancora non ha disputato match.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio. La società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un centrale e di un terzino a prezzo vantaggioso. Fra i preferiti ci sarebbero Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno.