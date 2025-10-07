Nelle scorse ore l'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato a Juventibus della Juve, sottolineando come il club bianconero in questo momento abbia un problema in attacco e che alla formazione guidata da Tudor mancherebbe il centrocampo.

Moggi: 'Il centravanti migliore in questo momento nel club bianconero è Gatti'

L'ex dirigente Luciano Moggi è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Juventibus e parlando della formazione bianconera e del suo potenziale offensivo ha detto: "La Juventus, come abbiamo visto nelle ultime uscite, è una squadra che può aspirare a difendersi per portare a casa un pareggio.

Ne ha già ottenuti cinque in effetti e questo ci fa capire come la formazione bianconera non abbia un reparto offensivo cosi importante come si poteva pensare. David e Openda non hanno mostrato grandi cose e Vlahovic, che prima entrava e segnava sempre, ora ha un po' perso questo vizio. Per questo penso che l'unico attaccante valido che ha in questo momento la Juventus è lo stopper Gatti".

Moggi ha proseguito: "Questa qui è una squadra che è un po' particolare, perché gioca senza centrocampo. Credo che non può essere considerata una formazione valida per lo scudetto, mentre ad esempio penso che il Milan se la possa giocare. Agli uomini di Allegri però serve più coraggio e atteggiarsi meno, perché dopo il rigore sbagliato da Pulisic a Torino domenica sera, avrebbero dovuto avere un altro atteggiamento.

Tornando al discorso della Juve, credo che all'interno della rosa bianconera ci siano troppi mezzi attaccanti: Zhegrova diverte il pubblico bianconero ma anche gli avversari, perché fa tanti dribbling ma segna poco. Idem Conceicao, che salta spesso l'avversario ma mi sembra un calciatore plateale più che efficace. Poi in mediana se si esclude Thuram ci sono solo calciatori che potrebbero stare in squadre da metà classifica. È li dramma sportivo di questa squadra".

Moggi ha concluso: "Responsabilità di Tudor? Lui sta gestendo quelli che gli hanno consegnato. Io perciò, penso che questa squadra, visto il livello basso del campionato italiano, potrebbe arrivare quinta, come quarta. In questo contesto infatti vedo Inter, Napoli e Milan con un posto assicurato per la prossima Champions League.

L'ultima piazza se la giocheranno la Roma e proprio la formazione bianconera. Credo che i giallorossi potrebbero frenare prima o poi e a quel punto dovranno essere bravi i ragazzi di Tudor a dare un'accelerata".

Juve, i tifosi commentano le parole di Moggi: 'Il centrocampo è da Pjanic che non esiste più'

Le parole di Moggi hanno acceso la discussione fra i tifosi bianconeri: "Ha ragione soprattutto riguardo il centrocampo dove siamo mediocri... l'attacco è poco più che discreto", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Non ci vuole certo Moggi per capire che la Juve è sbilanciata. Il centrocampo è da Pjanic che non esiste più. Servono almeno due campioni per il centrocampo, la colpa non è degli attaccanti se non arrivano palloni".