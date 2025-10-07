Momento complicato in casa Juventus per Jonathan David. L'attaccante canadese, arrivato dal Lille, non è riuscito ad essere decisivo con la maglia bianconera fino a questo momento. Nonostante le ultime prestazioni non siano state all'altezza della sua fama, il classe 2000 è molto apprezzato in giro per l'Europa, con diversi club che starebbero mostrando un certo interesse. Tra questi, c'è il Marsiglia di Roberto De Zerbi che potrebbe avanzare un'offerta concreta a gennaio.

Il Marsiglia monitora David in vista del mercato di gennaio

Nonostante un esordio con rete contro il Parma, il 25enne canadese non è riuscito a dare continuità in zona gol ma anche sul piano delle prestazioni, come quelle (deludenti) contro Villarreal e Milan.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Marsiglia sarebbe molto interessato all'attaccante bianconero per completare il reparto offensivo. De Zerbi lo avrebbe infatti opzionato come tassello ideale per dare qualità ed imprevedibilità al reparto offensivo. Al momento, si parla di un semplice interesse, di un sondaggio da parte dell'OM che potrebbe rimanere tale vista la volontà della Juventus di trattenere il calciatore e di puntare fortemente su di lui alla ripresa del campionato. Quindi una sua partenza, già a gennaio, appare difficile.

Alla questione David si aggiunge il capitolo Vlahovic con il club bianconero che spera di poter prendere in considerazione offerte interessanti a gennaio.

Con l'eventuale cessione del serbo, la posizione di David si rafforzerebbe, con Tudor che lo lancerebbe come attaccante titolare a tutti gli effetti.

Anche il Barcellona su Bernardo Silva

Oltre a trattenere i migliori calciatori, la Juventus sta lavorando anche per migliorare l'organico con acquisti di grande spessore internazionale. In quest'ottica, c'è da registrare l'interesse per Bernardo Silva che lascerà, con tutta probabilità, il Manchester City in estate. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e senza un accordo tra le parti potrebbe liberarsi a parametro zero ed essere una delle più grandi occasioni del prossimo mercato estivo. La Juve sta sondando il terreno per capire i margini di manovra ma dovrà fare i conti con la concorrenza del Barcellona che, come i bianconeri, avrebbero messo nel mirino il numero venti dei Citizens.

I blaugrana potrebbero proporre un progetto ma soprattutto un ingaggio superiore rispetto a quello eventualmente proposto dalla Vecchia Signora.

Bernardo Silva rappresenterebbe un colpo a cinque stelle per la Juventus che risponderebbe agli acquisti di Napoli e Milan, con De Bruyne e Modric. Tecnica, qualità, qualità ma anche grande duttilità tattica. Il portoghese sarebbe un acquisto che innalzerebbe lo spessore della società bianconera che vuole ritornare protagonista in Italia ma anche in Europa.