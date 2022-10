La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Gran parte della stagione bianconera dipende dai match in campionato e soprattutto in Champions League fino alla pausa mondiale. Difficile la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, c'è però la possibilità di arrivare terza nel girone che significa qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Intanto però la vittoria contro il Torino ha dato un po' di tranquillità ai bianconeri, che sono attesi da due match importanti, uno contro l'Empoli e l'altro contro il Benfica in Champions League.

Successivamente dovranno giocare contro il Lecce, Paris Saint Germain, Inter, Verona e Lazio prima della pausa mondiale. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera anche nel mercato, si valutano rinforzi in difesa ma anche a centrocampo. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Per il centrocampo invece piacerebbe Franck Kessié, l'ivoriano è attualmente una riserva nel Barcellona, con Xavi che gli preferisce Busquets, Gavi, Pedri e de Jong. Una situazione non ideale per il centrocampista, che potrebbe lasciare la società spagnola in prestito a gennaio. Sarebbe un giocatore ideale per il centrocampo della Juventus perché garantirebbe qualità e quantità, ma anche un supporto importante ai vari Paredes, Rabiot e Pogba.

Il giocatore Kessié potrebbe approdare alla Juve a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo a gennaio con Franck Kessiè. Il giocatore del Barcellona è considerato una riserva da Xavi e questo potrebbe agevolare una sua partenza anche in prestito. La società bianconera valuterebbe il prestito, anche se il centrocampista ha un ingaggio importante.

Guadagna circa 7,5 milioni di euro a stagione, il suo arrivo potrebbe concretizzarsi in caso di partenze importanti. Ad esempio si parla di una cessione di Weston McKennie, che piace a diverse società tedesche e potrebbe garantire circa 30 milioni di euro. In questa stagione Kessié fino ad adesso non ha raccolto molto minutaggio, considerando che Xavi gli preferisce Busquets, Gavi e Pedri oltre a de Jong.

L'ivoriano sarebbe gradito ad Allegri.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus starebbe lavorando anche in previsione giugno. Ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza a fine stagione e che piacciono alla società bianconera. A centrocampo sono almeno tre quelli che hanno il contratto fino a giugno e che sarebbero valutati dai bianconeri. Ci riferiamo a Youri Tielemans del Leicester, Gundogan del Manchester City e N'Golo Kanté del Chelsea. Piace anche Douglas Luiz ma ha recentemente prolungato il contratto con l'Aston Villa.