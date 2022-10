La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. La pausa mondiale potrebbe essere utilizzata per lavorare agli acquisti di gennaio, anche perché la società bianconera potrebbe regalarsi rinforzi importanti in difesa. Serve un centrale di sinistra che possa giocare insieme ai vari Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani, oltre ad un terzino. Con la possibile partenza di Alex Sandro a fine stagione, che è in scadenza di contratto a giugno, la società bianconera potrebbe anticipare l'acquisto di un terzino già a gennaio.

Si valutano soprattutto giocatori in scadenza a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso a gennaio. Piacciono Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, oltre a loro è in scadenza di contratto anche Evan N'Dicka, il francese è un centrale di sinistra che può giocare anche terzino. A 23 anni si tratterebbe di un rinforzo per il presente e per il futuro. A parlare del suo possibile approdo nella società bianconera è stato Niccolò Ceccarini, il giornalista sportivo ha sottolineato che se l'Eintracht Francoforte decidesse di non cederlo a gennaio il francese potrebbe arrivare a Torino a parametro zero a giugno. Altro giocatore seguito per la difesa, come sottolinea il giornalista sportivo, è Stahinja Pavlovic, centrale classe 2001 del Salisburgo valutato circa 20 milioni di euro dalla società austriaca.

Il giornalista sportivo Ceccarini ha parlato di N'Dicka e Pavlovic, che piacciono alla Juventus

'Uno dei settori nei quali il club bianconero è intenzionato a intervenire è la difesa. Uno dei profili seguiti è sempre Evan N’Dicka, classe ‘99 in scadenza di contratto nel giugno 2023'. Queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini in riferimento al possibile arrivo di N'Dicka nella società bianconera.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'C'è un altro difensore che la Juventus sta seguendo: è Stahinja Pavlovic, classe 2001 del Salisburgo e nazionale serbo'. Si tratta però di un acquisto in questo caso per giugno essendo un extracomunitario e la Juventus ha già acquistato due giocatori come Kostic e Paredes nel recente Calciomercato estivo.

Ceccarini ha spiegato anche che la società bianconera potrebbe acquistare soprattutto giovani, sarà un mercato sostenibile con un'eccezione a centrocampo che potrebbe essere Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2024. Se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società laziale, la sua partenza potrebbe diventare una possibilità concreta nel calciomercato estivo. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori nel 2023. Molti vanno in scadenza di contratto a giugno, come ad esempio Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria. Per quanto riguarda invece Paredes, è attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain.

La società bianconera potrebbe decidere anche di non acquistarlo a titolo definitivo a giugno, soprattutto se dovesse continuare a non dare un contributo importante alla squadra bianconera come è successo in questo inizio di stagione.