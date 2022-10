Nelle prossime sessioni di Calciomercato l'Inter dovrebbe essere molto attiva, sia per quanto riguarda gli acquista, che per le cessione. La società nerazzurra, infatti, oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, deve "liberarsi" di quei giocatori che non rientrano più nei piani del club e che, in alcuni casi, adesso si stanno rivalutando in giro in prestito. Tra questi ci sarebbe Stefano Sensi, che sta facendo molto bene al Monza in questi primi mesi della stagione dopo i continui problemi fisici accusati negli ultimi anni. Adesso il centrocampista, però, sembra aver superato tutto e in Brianza è quasi "rinato".

Non mancano gli estimatori per lui in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Su tutte si sarebbero fatte sotto la Fiorentina e il Torino, alla ricerca di innesti di qualità in mezzo al campo dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

La Fiorentina vorrebbe Sensi

L'inizio di stagione della Fiorentina è stato al di sotto delle aspettative. Dopo aver strappato un piazzamento in Conference League lo scorso anno, ci si attendeva di lottare almeno per l'Europa League, ma al momento i viola sono ben lontani dalle posizioni di vertice, al tredicesimo posto con 10 punti, già a otto lunghezze dal settimo posto.

Il club di Rocco Commisso, dunque, ha cominciato a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Tra i nomi finiti nel mirino dei gigliati ci sarebbe quello di Stefano Sensi, attualmente al Monza ma sempre di proprietà dell'Inter. Il centrocampista sembra essere tornato ad alti livelli e ha già realizzato due reti in dieci presenze in questo campionato. Prestazioni che hanno portato a rivalutare anche il suo cartellino, per la gioia di Marotta e Ausilio, che sarebbero pronti a sedersi al tavolo delle trattative per cedere il giocatore, provando ad utilizzarlo anche come contropartita tecnica.

Ci sarebbero stati contatti tra Fiorentina e Inter per Sensi, con i nerazzurri che avrebbero proposto uno scambio con un giocatore già seguito questa estate. Si tratta di Nikola Milenkovic, con un conguaglio tra i 5 e i 10 milioni di euro a favore del club di Rocco Commisso. Da ricordare come Sensi era stato accostato ai viola questa estate, ma alla fine l'affare non è andato in porto.

Il tentativo del Torino

Anche il Torino avrebbe avuto dei contatti con l'Inter per discutere della posizione di Stefano Sensi. Il centrocampista è valutato dalla società nerazzurra intorno ai 10 milioni di euro. Proprio per questo motivo si starebbe valutando uno scambio alla pari tra i due club, con i granata che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Wilfried Singo, esterno destro già sondato precedentemente dai nerazzurri e con una valutazione simile a quella dello stesso Sensi.