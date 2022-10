La Juventus è stata una delle delusioni di questo inizio di stagione non solo del campionato italiano ma anche del calcio europeo. Attualmente i bianconeri sono a -10 dal primo posto del Napoli oltre al fatto che rischiano l'eliminazione dalla Champions League dopo aver perso tre dei quattro match fin qui disputati nel girone. Serviranno due vittorie contro il Benfica e il Paris Saint Germain ma anche una differenza reti migliore rispetto alle altre per qualificarsi agli ottavi di finale della competizioni europea. Proprio i francesi arriveranno all'Allianz Stadium di Torino nell'ultima giornata del girone Champions.

Dalla società francese nel recente Calciomercato estivo sono arrivati due giocatori, ovvero Angel Di Maria e Leandro Paredes. Il primo era in scadenza di contratto a giugno e la società francese ha deciso di non prolungare l'intesa contrattuale. Per quanto riguarda il centrocampista è approdato a Torino in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. In questo inizio di stagione l'argentino non sta dando un grande contributo anche a causa delle problematiche della squadra bianconera. Se però il centrocampista non dovesse migliorare le prestazioni la Juventus potrebbe decidere di non riscattarlo dalla società francese. In tal caso ritornerebbe al Paris Saint Germain, avendo un contratto fino a giugno 2024.

Paredes potrebbe ritornare al Paris Saint Germain a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di non riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Molto dipenderà dalla seconda parte di stagione dell'argentino. In questo inizio di stagione non sta incidendo come ci aspettava, con una condizione fisica che non sembra ideale.

Allegri contro il Torino lo ha fatto partire dalla panchina preferendogli Locatelli, l'argentino è atteso da miglioramenti importanti e il suo eventuale riscatto dipenderà soprattutto dalle prestazioni nella seconda parte di stagione. Paredes è un riferimento del centrocampo dell'Argentina che sarà impegnata nel mondiale in Qatar fra novembre e dicembre.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero a giugno. Ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione e che potrebbero essere molto utili alla squadra bianconera. In difesa piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Per quanto riguarda invece il centrocampo si valutano altri giocatori in scadenza di contratto a giugno. Parliamo di Youri Tielemans, Ilkay Gundogan e N'Golo Kanté, soprattutto il francese piace molto alla società bianconera.